Ich habe diesen Schritt nicht forciert, aber nach so langer Zeit kam dann einfach der Wunsch nach einer Veränderung auf. Mit 37 Jahren bin ich dafür wohl in einem guten Alter. Gleichzeitig bin ich aber auch in Aachen sehr verwurzelt, und so war für mich relativ klar, dass jeder andere Job auch in der Stadt oder der Region liegen müsste.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.