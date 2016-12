Ein sprechendes Känguru, das den Tag am liebsten in einer Hängematte verbringt und eine Not-To-Do Liste erstellt - nur was für Kinder? Ganz im Gegenteil. „Das vorlaute Beuteltier“, wie es im Untertitel der Buchreihe des zweimaligen deutschen Poetry-Slam Meisters Marc-Uwe Kling heißt, ist von Beruf Kommunist und beschäftigt sich wortwörtlich mit Gott und der Welt. Gespräche und Witze über Politik, Gesellschaft und Religion sind in der etwas ungewöhnlichen WG von Kleinkünstler und Känguru an der Tagesordnung.

Mit dem beeindruckenden Aufgebot von nur vier Akteuren, darunter das kommunistische Känguru (Marie Hacke), sein Mitbewohner, der Kleinkünstler (Martin Krah), der wandlungsfähige Simon Rußig in verschiedenen Rollen, sowie Malcolm Kemp, der für musikalische Unterhaltung sorgte, lösten die Känguru-Chroniken große Begeisterung beim Aachener Publikum aus.

Die bekannten Hörbuchgeschichten wurden in ein abwechslungsreiches und aufregendes Stück verwandelt, welches in der eher intimen Atmosphäre des kleinen Theatersaals Mörgens besonders aufblühte. Eine kleine Bühne in Kombination mit geschickt eingesetzten Requisiten und talentierten Schauspielern sorgten dafür, dass alle Vorstellungen seit der Premiere restlos ausverkauft waren.

Ausdrucksstarke Performance

Erste Überraschung: Das Känguru wurde von einer Frau gespielt. Scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, war im Nachhinein jedoch genau die richtige Entscheidung, da wohl niemand anderes die Hauptrolle so überzeugend und der Vorlage getreu hätte verkörpern können wie die 27-Jährige Marie Hacke.

Zweite Überraschung: Nur ein einziger Schauspieler für alle Nebencharaktere, egal ob Frau vom Jobcenter, Psychiater, Nachrichtensprecher, Kneipenwirtin, Nationalsozialist u.v.m., Simon Rußig schlüpfte in die verschiedensten Rollen.

Interessant: Dass der Kleinkünstler selber Theaterstücke und Lieder schreibt, ist für einen waschechten Känguru-Chroniken-Fan zwar nicht weiter verwunderlich, dennoch erzielten die drehbuchartige Inszenierung und die Live Musik eine ganz besondere Wirkung, ließen das Stück lebhafter und kreativer erscheinen. Für Abwechslung sorgte auch der interaktive Beginn im Eingangsbereich des Mörgens.

Kommunismus, Känguru und Komik

Das Stück begeisterte mit aufwendiger Satire, realen Lebenswahrheiten und einer humorvollen Dynamik, die das Publikum regelrecht mitriss. Wir waren positiv überrascht, wie der Regisseur es geschafft hat, nah am Original zu bleiben und gleichzeitig so viel Neues zu liefern, dass selbst der gestandene Känguru-Fan noch einiges zu entdecken hatte. Um es mit Marc-Uwe Klings Worten zu sagen: Da war schon viel Schönes dabei.

Positiv überrascht ist auch der Kleinkünstler als plötzlich ein Känguru vor seiner Haustür steht.

Erst will es sich nur etwas Mehl und Butter leihen, bald schon zieht das anarchische Beuteltier, das am liebsten Schnapspralinen isst, bei seinem Nachbar ein: Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Einer Freundschaft, in der sich mit tagesaktuellen Themen wie Rassismus, Stereotypen, Vorurteilen und Flüchtlingen auf eine unterhaltsame Art und Weise z.B. durch falsch zugeordnete Zitate auseinandergesetzt wird. Durch Anspielungen auf Karl Marx und Auszüge aus dem Kommunistischen Manifest gewinnen Begriffe wie Kommunismus oder Dissens-Gesellschaft eine ganz neue Bedeutung. Nicht umsonst werden die Känguru-Chroniken also von der Süddeutschen Zeitung als „eines der zugleich tiefsinnigsten und lustigsten Bücher seit langem“ bezeichnet und vom Musikexpress mit dem Slogan „Zum Totlachen und Klugwerden“ betitelt. Marc-Uwe Kling gewann mit seiner humorvollen Story bereits zahlreiche Kabarettpreise sowie den Deutschen Radio- und den Deutschen Hörbuchpreis.