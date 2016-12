Langsam wird es ernst. In nicht einmal mehr einem Jahr wird das Team Sonnenwagen der RWTH – sofern alles klappt – zur World Solar Challenge in Australien antreten. Auf dem Sonnenwagen-Tag am 18. November stellte das Team, gemeinsam mit seinem Partner Huawei, offiziell das Projekt vor. Dabei wurde auch ein Modell des Sonnenwagens präsentiert.

Zur Erinnerung:

Die Mission des Teams Sonnenwagen der RWTH Aachen ist es, mit einem eigens erstellten Solarwagen, an der World Solar Challenge teilzunehmen. Ziel des Wettbewerbs ist es, als erster von Darwin nach Adeleide, also 3.022 Kilometer durch das Outback Australiens zu gelangen. Dabei geht es vor allem darum, neuste Fahrzeugentwicklung und modernes Energiemanagement vorzustellen und diese unter extremsten Bedingungen zu testen. Die Autos sollen ausschließlich mit Sonnenenergie betrieben werden. Der Vorsatz des Team Sonnenwagen ist es, nachhaltige Mobilitätskonzepte und Solartechnologien zu entwickeln, die zukunftstragend sind, und natürlich auch als erstes die Zielgerade zu erreichen.

Jetzt wird es offiziell:

Am 18. November enthüllte das Team erstmals ein Modell des Autos. Nach einem Jahr detaillierter Planung kann nun also der Bau des Solarwagens beginnen. Zudem wurde der Sponsor Huawei durch Torsten Küpper, Vice President und Director Corporate & Public Affairs Huawei Technologies Deutschland GmbH, vorgestellt. Dieser zeigt sich nach anfänglichen Zweifeln, ebenfalls überzeugt vom Erfolg des Sonnenwagens. „Ich habe ehrlich gesagt zuerst an eine etwas bessere Seifenkiste gedacht, aber als ich dann sah, was dahinter steckt, hat es mir die Schuhe ausgezogen.“ 45 Prozent der Mitarbeiter von Huawei arbeiten in der Forschung und Entwicklung. Dem Unternehmen liegt es besonders am Herzen, in diesem Bereich engagiert aufzutreten. Daher sichern sie dem Team Sonnenwagen auch vor Ort in Australien ihre volle Unterstützung zu. Auch Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, äußerte sich zu dem außergewöhnlichen Vorhaben des Teams und lobte deren Ehrgeiz sowie den Mut, neue Wege zu gehen. „Ich finde es klasse, dass sie [die Teilnehmer] sich neben ihrem Studium für ein solches Projekt engagieren.“ Auch hält sie es für enorm wichtig, dass es junge Menschen gibt, die sich mit zukunftsweisender Innovation auseinandersetzen.