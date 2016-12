Worum geht’s?

Vom 07. bis zum 18. November trafen sich etwa 25.000 Menschen aus aller Welt in Marrakesch zur diesjährigen COP22, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Nachdem im vergangenen Jahr mit dem Pariser Abkommen ein ambitionierter Weltklimavertrag verabschiedet wurde, ging es in Marokko vor allem um technische Fragestellungen der Umsetzung, sowie die Steigerung der Klimaschutzziele der einzelnen Länder.

Im Pariser Abkommen hatten sich die 195 Staaten der UN-Klimarahmenkonvention darauf geeinigt, dass die Klimaerwärmung auf maximal 2 Grad, besser jedoch 1,5 Grad, beschränkt werden soll. Vor allem durch die Einsparung von Treibhausgasemissionen soll dieses Ziel erreicht werden. Die Folgen der bereits stattfindenden Klimaerwärmung, wie veränderte Niederschlagsmuster oder Anstieg des Meeresspiegels, sollen gleichzeitig durch Anpassungsmaßnahmen möglichst geringe Auswirkungen auf das menschliche Leben haben. Anpassung spielt dabei vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern eine zentrale Rolle und erfordert die finanzielle Unterstützung durch die Industriestaaten.

Die Verhandlungen in Marrakesch waren also eine Bewährungsprobe, ob das Pariser Abkommen mehr als nur ein Lippenbekenntnis wird und tatsächlich ein wirksames Instrument für den globalen Klimaschutz bedeuten kann.

Klimaschutz? Nay!

Auch bei der Klimakonferenz hat Trumps Wahl zum Präsidenten für Furore gesorgt. Die USA hatten bei der Erarbeitung des Pariser Abkommens eine wichtige, konstruktive Rolle gespielt. Sofern man Trumps Wahlkampfaussagen glauben darf, soll nun damit Schluss sein. Nichtsdestotrotz betonten Ländervertreterinnen und -vertreter, dass sich der globale Klimaschutz dadurch nicht aufhalten lassen könne, da Klimaschutz inzwischen auch gemeinhin wirtschaftlichen Fortschritt bedeuten würde.

Die im Vorfeld als „Aktionskonferenz“ deklarierte COP22 war in Bezug auf die Fortschritte in den Verhandlungen eher enttäuschend. So hatte man politische Zusagen bei der Klimafinanzierung und Ambitionssteigerung erwartet, verhandelt wurde jedoch überwiegend über den Aufbau von Kapazitäten in Entwicklungsländern - ebenfalls ein wichtiges Thema. Es wurde allerdings versäumt, die Lücke der Klimaschutzziele für 1,5°C-Ziel und 2,8°C bis 3,6°C-Realität zu thematisieren und insbesondere die Industrieländer zur Verschärfung der nationalen Ziele zu bewegen. Bereits vor Verabschiedung der Pariser Abkommens waren die Länder dazu aufgefordert worden, unverbindliche Klimaschutzziele zu veröffentlichen. Dass diese aufgrund mangelnden Vertrauens in die globale Beteiligung wenig ambitioniert ausfallen würden, war nach dem Aus des Kyoto-Protokolls zu erwarten. Dennoch senden inzwischen weltweit Länder und Unternehmen sehr positive Zeichen, den Klimaschutz aktiv vorantreiben zu wollen. Deswegen wäre eine Nachjustierung der nationalen Klimaschutzziele nicht nur möglich, sondern wie wissenschaftliche Beurteilung zeigen, auch bitter nötig.

Klimaschutz? Jay!

Am letzten Tag der Verhandlungen gaben die rund 50 Länder des Climate Vulnerable Forum bekannt, dass sie so schnell wie möglich fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzen werden. Sie setzen damit die Industrieländer unter Druck, die sich bisher mit einem klaren Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle und Konsorten schwertun. Dabei sind genau solche Zusagen erforderlich, um Investitionen und Subventionen in diesem Bereich so schnell wie möglich abzubauen um spätestens 2050 weltweit emissionsneutral zu sein.

Was in Marrakesch auch deutlich wurde war, dass Klimapolitik nicht mehr nur überwiegend eine nationalstaatliche Angelegenheit ist. So gibt es inzwischen ein breites Band von regionalen, städtischen und unternehmerischen Initiativen, die auf subnationaler Ebene Vorteile und Chancen im Klimaschutz sehen und diesen vorantreiben wollen.

Klimaschutz! Was jetzt?

In Marrakesch wurden auf technischer Ebene einige Fortschritte gemacht. Dennoch belegen die Zahlen, dass der Weg zum 1,5°C-Ziel noch sehr weit ist und die Zeit drängt. Innerhalb der nächsten vier Jahre wird sich entscheiden, ob dieses Ziel überhaupt noch erreichbar ist. Denn auch wenn die Ambitionen vieler Entwicklungs- und Schwellenländer derzeit hoch sind, steht und fällt der globale Klimaschutz mit den Zusagen der großen Emittenten und Geldgeber. Auf politischer Ebene ist es daher wichtig, dass alle Industriestaaten nachziehen, Langzeitstrategien ihrer Klimaschutzziele vorlegen und darin konkrete Pläne für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen darlegen.

Julius Schlumberger studiert im 5. Semester Umweltingenieurwissenschaften an der RWTH und ist seit Beginn diesen Jahres Teil des Jugendbündnis Zukunftsenergie. Diese nehmen seit 2008 aktiv als Vertretung der Zivilgesellschaft an den Klimaverhandlungen der UN teil. In diesem Zusammenhang war Julius als Jugenddelegierter in Marrakesch vor Ort dabei.