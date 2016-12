Als Fazit präsentiere ich Ihnen nun daher, dass es notwendig und wichtig ist, diese Thematik – die Gleichwertigkeit aller Menschen – zu behandeln, stets zu fokussieren und in den Köpfen der Menschen zu verankern. Und warum ist alleine dem Geschlecht überhaupt so viel geschuldet? Wie kann es sein, dass Frauen immer noch weniger als Männer verdienen, sie dafür aber eigene Fitnessstudios, häufig eigene Saunazeiten und -bereiche und Frauenparkplätze haben? Selbst beim Weitsprung, Weitwurf und beim Sprint im Schulsport müssen Mädchen weniger für dieselbe Note leisten. Nun ja, das alles sind positiv gemeinte Regelungen und Angebote, die Frauen aber irgendwie auch Schwäche und Schutzbedürfnis zuschreiben, oder etwa nicht? Dann sind ja schon wieder nicht mehr alle gleich. Es scheint, als ist und bleibt dieses Thema eine schwierige Angelegenheit. Aber das nur so als kurzer Randgedanke. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Sich abgrenzen, individuell sein und trotzdem irgendwie mit dem Strom schwimmen. Denn als Außenseiter sieht sich wohl kaum jemand wirklich gerne, nicht wahr verehrtes Publikum? Doch wie kann das funktionieren – anders und gleichzeitig doch gleich sein. Darauf können wir Ihnen hier leider keine endgültige Antwort geben, aber es sollte doch klar sein, dass egal wie gleich oder wie anders jemand ist, jede_r gleich Mensch ist. Ich betone noch einmal, wir befinden uns schließlich im 21. Jahrhundert. Es spielt keine Rolle, ob eine Person einen weiblichen oder einen männlichen Vornamen trägt, keinen, einen oder viele Rettungsringe um den Bauch geschnürt hat, sich einer traditionellen Geschlechterrolle verpflichten möchte oder eben nicht. Es soll keine Diskriminierung geben, alle sollen gleichgestellt sein und Toleranz ist das höchste Gebot. Verehrtes Publikum, Sie denken das ist klar und selbstverständlich? Wohl kaum, wenn es notwendig ist, eine Themenwoche mit der Thematik „Jede und jeder darf so sein, wie er oder sie ist“ zu veranstalten. Schockierend finden Sie das!? Doch meine Damen und Herren, so überraschend ist die ganze Sache auf den zweiten Blick wohl doch nicht, wenn Sie sich einmal umschauen. Abwertende Blicke auf homosexuelle Paare, die unberechtigte Gender Pay Gap, das generische Maskulinum wohin das Auge reicht, die Erstarkung rechtskonservativer Parteien und nicht zuletzt als i-Tüpfelchen dieser kurzen Aufzählung, der Sieg Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen Monat. Ein Sieg, obwohl Trump nicht nur einmal durch sexistische und ausländerfeindliche Äußerungen in den Medien Einzug erhielt. Das ist schwer zu verstehen und gleichzeitig die Wahrheit, mit der sich im Endeffekt immer alle herumschlagen müssen – auch Sie.

