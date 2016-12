Die RWTH wird dem TVET-Institut (die zentrale Ausbildungsstätte für äthiopische Berufsschullehrer) bei der Ausbildung dieser Lehrer helfen. Das Institut ist schwerpunktmäßig Anlaufstelle für eine Ausbildung des Lehramts für gewerblich-technische Schulen und möchte in Zukunft Bildungsforschung betreiben, damit bildungspolitische Entscheidungen Äthiopiens auf Basis solider Daten möglich wird. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung hat jetzt eine Ministerdelegation eine Reise nach Aachen unternommen, um nähere Details vorzustellen und zu besprechen. Das sogenannte Twinning-Programm, das auch durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit unterstützt wird, umfasst die Mithilfe in den Bereichen Mobilität, Forschung und Qualität. Seitens der RWTH beteiligen sich die Fachdidaktiken der gewerblich-technischen Lehramtsausbildung, das Zentrum für Lehrerbildung und das Institut für Erziehungswissenschaft in koordinierender Funktion. Die Hochschulleitung ist Teil eines Steering-Komitees, das das Programm berät. In den nächsten zwei Jahren sollen am TVET-Institut ein Forschungszentrum etabliert und Promotionsprojekte sowie ein Austausch von Lehrenden und Studierenden unterstützt werden.

