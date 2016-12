Überfüllte Fußgängerzonen, hektische Menschen und gestopfte Gänse - Jeder weiß sofort, es handelt sich um die schönste Zeit des Jahres. Frei nach dem Motto: Ihr Kinderlein kommet und kaufet! Und weil das Ganze so schön ist, wird die Saison jedes Jahr früher eingeläutet.

Würde man sich ein Beispiel am Kommerz nehmen, müsste hier etwas über Osterhasen und bunte Eier stehen. Ein Text über Weihnachten hätte demnach eher in den August gepasst. Genauso, wie seit einigen Jahren auch die Christstollen neben Saisonartikel wie Schwimmringen liegen. Der Vorteil ist ganz klar: Im Sommer ist besseres Wetter, man geht mehr an die frische Luft, bewegt sich mehr. Demnach haben Lebkuchen und Co. weniger Chancen anzusetzen. Es soll ja wirklich Menschen geben, die sich im August zehn Packungen Dominosteine kaufen, um an Weihnachten keinen Appetit mehr darauf zu verspüren. Das Winterspeck-Problem ist damit also gelöst.

Bei vielen sorgt das übertriebene Konsumverhalten und vor allem der direkte Übergang von Sommerhitze in Glühweinstimmung dafür, dass sie überhaupt keine Lust mehr auf einen Weihnachtsmarktbesuch verspüren. Gemeinsames froh und munter sein funktioniert demnach nicht mal mehr mit einer Tasse Glühwein in der Hand. Es entsteht eine allgemeine Verdrossenheit gegenüber dem Fest der Liebe. Währenddessen diskutiert noch manch anderer pausenlos, was denn nun richtig und echt ist, das Christkind oder der Weihnachtsmann?! Und wie passt dort eigentlich der Nikolaus hinein? Denn in Wahrheit sind das die wirklich wichtigen Fragen der Weihnachtszeit, oder?! Nicht zu vergessen natürlich, die Frage nach den Geschenken, die man erhalten wird.

Eigentlich muss man doch vor allem froh sein, dass es den Osterhasen wenigstens in unseren Köpfen gibt, denn sonst wäre wohl mittlerweile das ganze Jahr über Weihnachten. Nur leider nicht in unseren Köpfen und Herzen, sondern wie es sich für eine ordentliche Konsumgesellschaft gehört, dort wo sich möglichst viel Profit daraus schlagen lässt.