Frauen können nicht einparken, Fußball ist nur was für Männer, Weinen ist ein Zeichen von Schwäche. Stereotypen und Ideologien wie diese findet man nicht selten in unserer Gesellschaft. In den Köpfen vieler Menschen sind das fest verankerte Vorstellungen, die insbesondere der Kategorie „Geschlecht“ geschuldet sind. Bei den Aktionstagen „männlich, weiblich... menschlich!?“ wurde vom 14. - 26. November ein Blick über den Tellerrand gewagt – eine Perspektive weit entfernt von unrealistischen Idealvorstellungen und starren Rollenbildern.

Unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung sollte an diesen Tagen in Aachen vor allem die Gleichwertigkeit aller Menschen betont werden. Die vom Gleichstellungsprojekt der Studierendenschaft (GSP), den ASten von RWTH und FH, dem Queerreferat u.v.m. ins Leben gerufenen Workshops, Vorträge und Debatten boten dabei viel Stoff zum Nachdenken über Diskriminierung, Sexismus und Geschlechterrollen. „Wir wollen diese wichtigen Themen auf eine coole Art und Weise ansprechen“, erklärt Lara Bohne, seit Februar 2016 vom Studierendenparlament gewählte Gleichstellungsprojektbeauftragte. Ziel sei eine offenere Kommunikation, mehr Leute auf die Problematiken aufmerksam zu machen und vor allem mehr Studierende zu erreichen als in den Vorjahren. Von „Sexistische Kackscheisse“ in „Männlich, weiblich... menschlich!?“ wurde die Veranstaltungsreihe umbenannt. Das soll dem Projekt neuen Aufschwung geben: „Wir wollten das Ganze positiver darstellen, mehr die Menschlichkeit betonen“, so die Psychologiestudentin.

Vielfalt an Angeboten

So bunt und verschieden wie Persönlichkeiten sein können, so abwechslungsreich war auch das angebotene Programm. Den Anfang machte ein Poetry Slam, bei dem sechs Slammerinnen und Slammer mit mindestens einem dem Motto getreuen Text antraten. Die 45-jährige Lehrerin und zweifache Mutter Theresa Sperling entschied dabei das Rennen für sich und begeisterte mit ihren bewegenden Abschlussworten „Menschen kann man abschieben, ihre Träume aber nicht“ die gesamte Aula im Hauptgebäude. Gänsehautmomente schaffte auch Zweitplazierter Jean-Philippe Kindler. Seine Message: „Wir müssen lernen, dass das Geschlecht rein gar nichts über den Charakter aussagt.“

Gefordert wird immer wieder mehr Toleranz gegenüber homo-, bi-, trans- und intersexuellen Menschen, aber was genau heißt das eigentlich? Was bedeutet das Thema „Geschlecht“ für mich persönlich? Diese und viele weitere Fragen wurden bei dem Workshop „Was ist (m)ein Geschlecht?“ in aufgeschlossener Atmosphäre diskutiert.

„Die Kategorie 'Geschlecht' ist omnipräsent in unserer Gesellschaft. Niemand kann sich einer Zuweisung entziehen, dabei ist die binäre Geschlechtereinteilung ein wissenschaftliches Modell“, erzählen Marlin und Sasha in ihrem Vortrag. Oftmals werde vergessen, dass die Wirklichkeit nicht einfach „schwarz und weiß“ sei. „Es ist uns als Menschen wichtig, alles mit Labels zu versehen, dabei muss man aber aufpassen, da dies nicht nur deskriptiv, sondern auch präskriptiv sein kann“, erklären die beiden weiter. Neben einem informierenden Einleitungsvortrag wurde bei dem Workshop auch eine gemeinsame Plattform geschaffen, in der persönliche Geschichten geteilt werden konnten. Ein respektvoller Austausch und Umgang miteinander war dabei Grundvoraussetzung, ebenso wie bei allen übrigen Veranstaltungen.

Weitere Programmhöhepunkte boten ein Vortrag über geschlechtssensibles Aufwachsen, ein Workshop über Body Positivity rund um die Frage „Wie begegne ich meinem Körper?“ sowie eine Fashion-Show. Abgerundet wurden die Aktionstage von einer Abschlussparty im Hotel Europa.

Fokus auf Menschen, die sich nicht gesehen fühlen

„Wir [das GSP] wollen alle vertreten“, betont Lara. Diskriminierung gebe es schließlich in jede Richtung, nicht nur Männern gegenüber Frauen, sondern auch umgekehrt. Besonders aufmerksam sollte jedoch auf diejenigen gemacht werden, die auf wenig Verständnis in der Gesellschaft stoßen; Menschen, die sich nicht gesehen fühlen, weil sie nicht der „Norm“ entsprechen. „Überdenkt euer Schubladendenken!“, „Lasst jede und jeden so sein, wie er oder sie ist!“, das sind die zentralen Botschaften der Aktionstage. „Jeder Mensch ist individuell und das ist schön und gut so“, sagt die GSP-Beauftragte. Eine Möglichkeit Randgruppen besser zu integrieren, seien z.B. geschlechtsneutrale Toiletten, damit sich auch Menschen, die sich keiner der beiden klassischen Geschlechtern zugehörig fühlen, nicht verstecken müssen. „Ziel soll sein, dass es irgendwann gesellschaftlich akzeptiert ist, sich auch außerhalb der Kategorien männlich und weiblich zu bewegen“, so die 22-Jährige.

Keine Generalkritik

„Verbesserungsvorschläge für das nächste Jahr wären vielleicht noch etwas mehr Musik, Kunst und Farbe“, überlegt Lara. Auf die Frage, ob es auch kritische Stimmen gegeben habe, reagiert sie überrascht. Von einer Generalkritik habe sie nichts mitbekommen, es habe durchweg positives Feedback gegeben. Mit einem so großen Andrang wie dem beim Poetry Slam sei nicht zu rechnen gewesen und auch sonst seien die Veranstaltungen auf viel Interesse gestoßen, resümiert sie begeistert.