Wir fühlen uns doch alle manchmal so hin und her gerissen, wenn wir uns vorstellen, morgens um 10:00 Uhr aufzustehen oder abends um 18:00 Uhr noch einmal vor die Tür zu gehen, um einem Professor in einem stickigen Hörsaal zuzuhören. Wahrscheinlich stellen sich deshalb auch viele Studierende die Frage, ob das Studium nicht nur ein bloßer Job ist oder eine Beschäftigung neben dem wirklichen Leben, welches nicht allein gutes Ansehen, sondern in der Zukunft vielleicht auch mal Geld bringt. Wieder andere sehen es als Erfüllung des Lebens an und gehen voll und ganz in ihrem Studium auf. Oder das Studium wird als ein Teil des Lebens betrachtet, als Verbindung mit dem eigenen Leben.

Um erneut auf die Frage zurück zu kommen, ob man lebt um zu studieren oder ob man neben dem Leben studiert: Diese Frage zu beantworten ist für viele nicht leicht. So mancher Studierende beantwortet diese Frage deshalb vielleicht aus Scham (oder Stolz) nicht wahrheitsgemäß.

Studiert man um zu leben, oder lebt man um zu studieren?

Naja grundsätzlich scheint es drei verschiedene Studientypen zu geben und drei verschiedene Arten um mit dem Studium klarzukommen:

Gruppe Nummer Eins geht nachts aus, hat viel Spaß und vergisst dann morgens aufzustehen. Das Studium wird meist nicht so recht ernst genommen, da man sofortige Resultate oder Erfolge nicht sehen kann. Das Versprechen von Reichtum in der Zukunft scheint als eine zu schwere Herausforderung und so weit entfernt, dass damit konfrontiert zu werden eher eine Belastung darstellt. Deshalb prokrastiniert man klar nach dem Motto: Ist ja noch Zeit!

Gruppe Nummer Zwei ist im Einklang mit dem Leben und Studium. Sie setzt sich Ziele, die nicht nur realistisch sind, sondern vor allem auch noch Freude bereiten. Das Studium ist ein Job der Spaß macht und man hat auch nebenbei noch Zeit für alle anderen Dinge wie Freunde treffen, das Haustier füttern oder den allmonatlichen Anstandsbesuch bei den Eltern. Also soviel Spielraum wie möglich um ein angenehmes Studium und ein zivilisiertes Leben führen zu können.

Gruppe Nummer Drei, man nenne sie hier mal den „Streber“, ist fest, wenn nicht gänzlich fest mit seinem Studium verbunden. Dies sieht man nicht nur daran, wie er Bücher von A nach B schleppt, sondern auch wie er ziellos und mit verlorenen Gedanken über die Straße läuft. Das Gehirn ist voll von theoretischen Formeln und Erkenntnissen. Dort ist kein Platz für das Leben außerhalb der Uni.

Wenn es allerdings darum geht, sich Gedanken um die Zukunft zu machen, stehen alle wieder gleich da. Man verschließt sich gemeinsam vor der Zukunft.

Ich studiere jetzt, und was danach kommt ist mir erstmal egal - nach mir die Sintflut!