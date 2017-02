Als die chaotische Sippe anreist, um Thenes Bachelorverleihung beizuwohnen, ahnt sie nicht, dass ein zwar wenig melodramatisch inszenierter aber gleichwohl wirkungsvoller Schicksalsschlag die wirre Familienkonstellation verändern wird und aus latenter Unordnung nun richtiges Chaos entstehen lässt. Nein, es findet keine Meditationen darüber, wie schön das Leben doch vorher war, statt, denn „Das Unglück anderer Leute“ handelt nicht von einer liebevoll-verrückten Familie, die letztendlich doch wieder zusammenfindet und am Ende friedvoll am Kaffeetisch sitzt. Der Roman ist viel eher ein von einem schnell getaktetem Tempo, dramaturgischen Wendungen und schlagfertigen Dialogen bestimmtes Spektakel, welches dem Leser mit seinem schwarzen Humor, seiner Mischung aus Tiefe und Komik und seiner erfrischenden Absurdität ein treffendes Bild der neuen Generation neo-konservativer Mittzwanziger präsentiert, welches man so schnell nicht vergessen wird.

