Die RWTH-Wissenschaftlerin und frühere Studentin der Mathematik und Physik Dr. Julia Kowalski wurde in das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Auszeichnungen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in NRW, die aufgrund von herausragenden wissenschaftlichen Leistungen an einer Hochschule verliehen wird.

