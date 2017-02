Do. - Sa., 16. - 18.02.2017, 19:00 Uhr

Theateraufführung: Nightingale

Cafe&Bar Zuhause

Die Theatergruppe „The Solitary Company“ führt nun schon zum dritten Mal ein Stück in der Bar zuhause auf. Eine Autofahrt endet in einen Unfall. Viele Fragen sind offen: Wie ist es dazu gekommen? Was ist vorher passiert? Die Lügen türmen sich und man fragt sich, ob überhaupt jemand die Wahrheit sagt. Mehr Infos und Vorverkaufskarten (5 Euro) gibt es auf www.thesolitarycompany.de. Einlass ist um 18:30 Uhr.

Do. 09.02.2017, 18:00 Uhr

Vortrag: Die Massenmotorisierung – Ihre Geschichte und ihre Auswirkungen

Centre Charlemagne, Katschhof 1

Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung „Vom fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft – Aachen und das Auto“ statt. Hintergrund ist die Funktion Aachens als bedeutender Standort der Automobilindustrie. In diesem Zusammenhang kann ein Blick in die Aachener Vergangenheit geworfen werden, aber auch die Zukunft spielt eine Rolle: Gezeigt wird, wie sich die Ingenieure das Auto der Zukunft vorstellen. Im Februar referiert Dr. Bernd Kreuzer aus dem Lehr- und Forschungsgebiet Wirtschafts-, Sozial- und Technologiegeschichte. Der Eintritt ist frei.

Fr., 10.02.2017, 11:30 – 19:00 Uhr

Blutspenden

Couvenhalle, Kármánstraße 17-19

Die Uniklinik ist jeden Monat einmal an der Uni für eine Spendenaktion. So kann man sich die Fahrt zum Klinikum sparen und direkt auf dem Campus Blutspenden. Diese Aktion richtet sich nicht nur an die Studierenden der RWTH, sondern auch an die Aachener Bürgerinnen und Bürger. Die nächsten Termine sind Freitag der 10. März und der 07. April.

Mo., 20.02.2017, ab 20:00 Uhr

Musik für the Kitchen

Domkeller, Hof 1

Beschrieben wird die Musik der Band „Musik for the Kitchen“ als Kleinkunst Swing Reggae Liedermacher Interpretations Pop Punk Vodka Straßenmusik – sehr vielseitig also. Mit Gesang, Akustikgitarre, Kontrabass, Akkordeon und Schlagwerk erwartet euch beim Montagskonzert im Domkeller ein brisantes Potpourri. Der Eintritt ist frei.

Mo., 27.02.2017

Rosenmontag

Der Rosenmontagszug zieht durch die Aachener Innenstadt und noch dazu ist an diesem Tag vorlesungsfrei. Dies gilt leider nicht für die weiteren Karnevalstage, wie beispielsweise Weiberfastnacht (23.02.).

Mi., 01.03.2017

Ende der Rückmeldephase

Bis zum 01.03. ist Zeit zur Zahlung des Semesterbeitrags für das Sommersemester an die RWTH. Die Bankverbindung und den Status eurer Rückmeldung könnt ihr im Campus Office einsehen.