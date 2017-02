Ohne sie würde der Hochschulbetrieb kaum laufen: Sie sind die heimlichen Helden an der Uni. Doch oft wissen wir gar nicht so genau, wer denn überhaupt die Menschen sind, die uns durch unseren Uni-Alltag begleiten. Dieses Mal: Das fit in IT-Team.

Ein super Team! So simpel, wie die Terminabsprache für das Interview ablief, so verlief auch das gesamte Interview – entspannt, freundlich und ziemlich witzig. Für das Interview haben sich gleich vier der fünf Teammitglieder Zeit genommen. Ganz kurz für alle, die noch nicht wissen, wer das Fit-Team ist und was es macht: Es besteht aus fünf Hiwis, wobei jeder IT-Kurse für unterschiedliche PC-Programme und Softwares gibt und bei Anwendungsfragen rund um die angebotenen Programme für Studis hilfsbereit zur Verfügung steht. Ganz deutlich wurde, dass alle ihren Job gerne machen und viel Spaß an der Arbeit haben. Sie selbst haben schon eine Menge dadurch gelernt und laden jeden, egal auf welchem Kenntnisstand, herzlich ein, an den kostenlosen Kursen teilzunehmen.

Wer arbeitet im Team?

Henning, Timo, Kim, Ferdinand und Yvonne. Wir sind Studierende aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, haben uns die Kenntnisse teils selbst beigebracht oder durch unsere Vorgänger gelernt, sind für die Lehre zertifiziert, stehen im ständigen Austausch miteinander und helfen uns gegenseitig immer gerne aus.

Wie viel arbeitet ihr die Woche und wie sieht eure Arbeit aus?

Also offiziell sind es 10 Stunden, von denen jeder in der Regel 4 Stunden Kurse pro Woche gibt. Doch zu Beginn gibt es häufig sehr viel vor- und nachzubereiten. Die Organisation muss erledigt werden, da wir größtenteils frei und selbstbestimmt arbeiten dürfen und Emails beantworten wir auch so schnell wie möglich. So kann es auch manchmal etwas stressiger werden, aber wir arbeiten trotzdem gerne hier, da wir uns das Meiste sehr flexibel selbst einteilen können.

Was gefällt euch noch an diesem Job?

Es ist total motivierend, wenn unsere Kursbesucher Fortschritte machen und man erkennt, dass die Kurse und somit unsere Arbeit wirklich etwas bringen. Außerdem ist es echt schön zu sehen, dass auch Teilnehmer mit Vorkenntnissen häufig noch etwas dazulernen können.

Gibt es auch Dinge, die euch stören?

Ja. Es ärgert uns, wenn sich Leute anmelden, dann doch nicht kommen, sich aber nicht abmelden. Das ist besonders schade, weil so Leute von der Warteliste nicht teilnehmen können, obwohl noch Plätze frei sind.

Glaubt ihr, dass ihr durch eure Arbeit einen wichtigen Teil zur Weiterbildung in diesen Bereichen beitragt oder findet ihr, dass es für die Menge Studierender mehr Angebote geben sollte?

Es sollte noch mehr Kurse geben, weil wir die mögliche Nachfrage der hohen Studierendenzahl nicht decken können, aber wir sind auch der Meinung, dass wir bereits einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Denn die Leute, die wirklich einen Kursplatz wollen, die bekommen auch einen. Kursanmeldungen geben wir weit im Voraus bekannt, sodass jeder eine Chance hat, die Kurse seiner Wahl zu besuchen.

Können wir als Studierende das Angebot mitbestimmen?

Ja, Wünsche werden durchaus berücksichtigt und dementsprechend dann neue Kurse erstellt. Z.B. wurden wegen der hohen Nachfrage MATLAB-Kurse ins Angebot aufgenommen. In anderen Fällen, wie z.B. mit Adobe-Programmen, ist das leider etwas schwieriger, da die Lizenzen so unheimlich teuer sind und die Zielgruppe verhältnismäßig gering ist.

Gibt es noch eine Sache die ihr gerne loswerden wollt?

Wir freuen uns über alle, die jetzt in der Kármán von uns lesen und sich dann einfach über Campus Office anmelden und vorbeikommen. Außerdem sind Initiativbewerbungen hier immer gerne gesehen, falls wir mal Nachwuchs oder Hilfe im Team brauchen.