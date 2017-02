Das Konzept von WhyEurope dreht sich um simple und prägnante Botschaften in Form von lustigen und emotionalen Bildern und Sprüchen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, die Populisten mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. „Positiver Populismus“ sozusagen. Die Botschaften der Populisten sind reizend und attraktiv in ihrer Einfachheit, doch haben sie oft keinen wirklichen Hintergrund. Auf der anderen Seite fällt es der Europäischen Union schwer, die komplexen Sachverhalte ihrer politischen Entscheidungen oder wirtschaftlicher Entwicklungen einfach zu erklären. Die zahlreichen Vorteile der Union für Einzelne gehen oft vor lauter Komplexität unter. Wie oft werden schon konkrete Beispiele genannt, wie die Europäische Union das alltägliche Leben erleichtert? WhyEurope unterstreicht genau diese. Zum Beispiel sieht man auf der Seite Posts, die erklären, wie viel Wein man aus seinem Italienurlaub mit nach Hause nehmen kann, oder wie die EU die Datenschutzvorschriften für Online-Messenger verschärft hat. Das Projekt geht aber auch auf aus europäischer Sicht wichtige politische Geschehnisse ein, wie die Wahlen 2017 in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

