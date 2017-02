Den meisten ist die Aufschrift vieler Busse des Aachener Verkehrsunternehmen wohl schon bekannt: „Die ASEAG fährt elektrisch.“ Im Januar ist nun der erste batteriebetriebene Gelenkbus eingetroffen.

Nachdem 1942 die Umbenennung der AKG (Aachener Kleinbus-Gesellschaft) in die ASEAG (Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG) erfolgt war, begann der Bau einer Oberleitungsbus-Linie. Sie sollte das schon vorhandene Straßenbahnnetz ergänzen. 1944 wurde die Linie 31 schließlich in Betrieb genommen. Sie führte vom Kaiserplatz nach Baesweiler und war mit gut 19 Kilometern eine der längsten Obus-Linien Deutschlands. Die Stromversorgung des Obusses war an die des Straßenbahnnetzes gekoppelt. Deshalb wurde die Linie 31 wenige Monate vor Einstellung der letzten Straßenbahnlinie im Jahr 1974 auf dieselbetriebene Gelenkbusse umgestellt. Ihren Namen hat das Unternehmen auch ohne Straßenbahnlinie behalten. Heutzutage befördert die ASEAG jährlich circa 67 Millionen Fahrgäste auf 68 Linien in einem Gebiet von 520 Quadratkilometer. Damit ist sie das größte deutsche Verkehrsunternehmen, das allein auf Busse setzt.

Aktuelles Geschehen

Bereits im Januar 2016 hat der Mobilitätsausschuss einstimmig ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept beschlossen, um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) künftig von konventionellen Dieselantrieben auf elektrische Antriebe umzustellen. In Aachen genießt Elektromobilität einen hohen Stellenwert. Dies spiegelt sich beispielsweise auch in vielen Projekten und Forschungsvorhaben der RWTH wider. Das interdisziplinäre Themenfeld wird an mehr als 30 verschiedenen Forschungsinstituten untersucht. Der Stadt ist es vor allem wichtig, dass die Luft in der Innenstadt sauberer wird und die Fahrzeuge weniger Lärm verursachen. Dazu sollen die neuen E-Busse beitragen. „In den vergangenen Jahren haben wir schon in verschiedenen Projekten Erfahrungen gesammelt. Jetzt bietet der Einsatz im Linienbetrieb die Möglichkeit, Elektrobusse mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Ökobilanz umfassend zu analysieren“, erklärt Paul Heesel, Pressesprecher der ASEAG.

Nach Test- und Schulungsfahrten wird also demnächst auf den Linien 33 (von Fuchserde nach Vaals über den Bushof, Campus Melaten und Uniklinik) und 73 (von Bahnhof Rothe Erde zur Uniklinik über den Bushof und Campus Melaten) ein E-Bus unterwegs sein. Insgesamt hat die ASEAG im vergangenen Jahr 15 Elektrobusse bei der Firma Sileo bestellt, die bis 2018 ausgeliefert werden sollen. Dieses Jahr werden noch sechs Busse erwartet, darunter sogar ein Doppelgelenkbus.

Innovation

Aachen geht durch dieses Vorhaben mit gutem Beispiel voran, denn der elektrische Linienbusverkehr steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Somit zählt die ASEAG mit den 15 neuen Bussen zu den Vorreitern. Allerdings hat das Busunternehmen in den vergangenen Jahren schon einige Erfahrungen mit Elektrobussen gesammelt. „Wir haben Busse verschiedener Hersteller getestet und einen Hybrid-Gelenkbus zu einem Elektrobus umgebaut – ein Pilotprojekt, mit dem die ASEAG den ersten rein elektrisch angetriebenen Linienbus auf Aachens Straßen gebracht hat“, erzählt Paul Heesel.

Wer nun Sorge hat, dass es demnächst aufgrund von leeren Batterien zu noch größeren Verspätungen der Busflotte Aachens kommt, kann beruhigt sein. „Die 18 Meter langen Busse zeichnen sich durch ihre besondere Fahrleistungen im Linienalltag aus”, berichtet Paul Heese. Mit einer Reichweite von 500 Kilometern, hat der Diesel-Gelenkbus im Vergleich zu den Elektrobussen (mindestens 250 Kilometer) zwar ganz klar die Nase vorne, aber auch die geringere Reichweite genügt, um einen Bus den ganzen Tag im Linienbetrieb einzusetzen. Zusätzlich kann der Gelenkbus bis zu 18 Prozent Steigung überwinden und das ständige Bremsen im Linienbetrieb macht den neuen Bussen sogar Freude. An dieser Stelle kommt die sogenannte Rekuperation ins Spiel: Wenn der Bus bremst, wird elektrische Energie zurückgewonnen, mit der die Antriebsbatterie nachgeladen wird.

Die Anschaffungskosten für die neuen Fahrzeuge betragen rund 650.000 Euro pro Elektro-Niederflurgelenkbus und rund 850.000 Euro für den Elektro-Doppelgelenkbus. Sie werden zu 80 Prozent aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezahlt, das Ausgaben zugunsten des Klimaschutzes ausdrücklich vorsieht.