Genau darum soll es hier also nicht gehen. Es ist doch nämlich so, dass der einzelne Mensch – homo homini lupus – sich meistens schon ganz allein genug ist, das Leben sehr, sehr unangenehm zu gestalten. Es geht also um den viel besungenen Schuss ins Knie. Das Eigentor. Der Schütze handelt dabei natürlich stets, auch Misanthropen werden ihm da seinen guten Vorsatz schwerlich absprechen können, in bester Absicht. Nur die Orientierung ist ihm irgendwann verloren gegangen. Danach hat man ihm den Revolver abgenommen (wir schließen amerikanische Beispiele zur Schonung der Nerven einmal aus), vom Fußballfeld heruntergeholt und in einen Bürostuhl gesetzt. „Da kann er keinen großen Schaden mehr anrichten“, hat man sich gedacht und ihm einen Google-Account eingerichtet. Und damit außer ihm nur Google- und Geheimdienst-Mitarbeiter seine Emails Korrektur lesen, hat er sich auch ein Passwort dafür ausgedacht, das keiner jemals erraten könnte. Er dann natürlich auch nicht. Und so steht er dann da wie das Eichhörnchen, das sich aber wirklich mal 1a-Verstecke für seinen Wintervorrat ausgedacht hat. Das Eichhorn und der Mensch: Man muss sie schon gern haben, irgendwie.

