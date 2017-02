Das Studierendenparlament beschließt eine Erhöhung des Semesterbeitrages der Studierenden an der RWTH. Damit zukünftig ein besserer Überblick über die finanzielle Lage im AStA gegeben ist, wurde ein Sonderausschuss ins Leben gerufen.

Mit der Überweisung des Semesterbeitrages gibt jeder Studierende, neben der Finanzierung des Bahntickets, einen Teilbetrag an das Studierendenwerk und einen weiteren Anteil an die Studierendenvertreter. Durch letzteres wird der Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) finanziert und verschiedenen Projekte an der RWTH gefördert, wie etwa Kitas und die verschiedenen Eigeninitiativen. Die Vertreter der Studierendenschaft im AStA entscheiden, wie das Geld am sinnvollsten für die Studierenden genutzt werden kann. Allerdings beschloss der Asta, dass es zukünftig Änderungen an der finanziellen Situation geben werde. Anstelle der bisherigen 4,60 Euro, die jeder Studierende an den AStA abgibt, soll dieser in Zukunft 5,20 Euro erhalten. Diese geringe Erhöhung scheint auf den ersten Blick kaum einen Unterschied für den Einzelnen im Semesterbeitrag zu machen, es handelt sich hochgerechnet bei ungefähr 44,517 Studenten allerdings um einen Betrag von ungefähr 26.710,20 Euro. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wie es zu dem Beschluss einer Beitragserhöhung gekommen ist.

Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?

Gründe für diese Änderung sind vor allem die Tariflohnerhöhung für Festangestellte der Studierendenschaft und die erhöhte Aufwandsentschädigung an die Studierendenvertreter. Allerdings gibt es auch Fehler im AStA, die ebenfalls ausschlaggebend für die Änderung des Semesterbeitrags sind. Ein großes Problem lässt sich an der undurchsichtigen Buchführung des AStAs festmachen, welche dazu geführt hat, dass ein Überblick der gegenwärtigen Finanzlage kaum gegeben war. Aus diesem Grund ist es bisher nicht aufgefallen, dass es zu einer Überschuldung der Geldbeträge gekommen ist. Wegen des schlechten Überblicks und der Unwissenheit der Studierenden im Umgang mit immensen Geldsummen kam es unbemerkt zu einem erheblichen Einbruch bei den finanziellen Rücklagen, der durch eine Unaufmerksamkeit bei der Steuerzahlung zustande kam. Dieser erhebliche Verlust von mehreren tausend Euro muss nun wieder ausgeglichen werden, da zu jeder Zeit auf zurückgelegtes Geld unter anderem für Vorauszahlungen verfügt werden sollte. An dieser Stelle sollte allerdings auch erwähnt werden, dass eine zuständige Rechtsaufsicht über steuerliche Abgaben in Kenntnis gesetzt sein dürfte und diese die Studierenden über steuerliche Abgaben hätte informieren können.

Zeit kaufen statt Geld sparen

Die beschlossene Änderung der Beitragserhöhung gibt dem AStA allerdings nicht die Möglichkeit Geld anzusparen, vielmehr kann Zeit gekauft werden. Es soll zu einer sinnvollen Umverteilung des Geldes auf die studentischen Institutionen kommen, aber nicht zu einer Einsparung an Angeboten für die Studierenden. Die Institutionen, wie beispielsweise die Kármán als Beitragsempfänger, müssen dem neu gegründeten Sonderausschuss Rede und Antwort stehen und über die ihnen zustehenden Mittel diskutieren. Institutionen, die momentan über erhebliche Rücklagen verfügen, sollen in Zukunft weniger Geld erhalten. Dem Hochschulradio beispielsweise wird die finanzielle Unterstützung voraussichtlich gekürzt, den Kitas hingegen soll künftig mehr Geld zukommen, damit den Angestellten dort eine Erhöhung des Tariflohns gewährleistet werden kann.

Der Sonderausschuss als Retter in der Not

Damit die Beitragsordnung langfristig tragbar bleibt, hat das Studierendenparlament den Sonderausschuss gegründet, der sich mit dieser Thematik im Detail beschäftigen soll. Dieser Sonderausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, den „führenden Köpfen“ aus jeder Liste. Dazu gehören unter anderem der Präsident des Sonderausschusses Philipp Schulz (AlFa) und sein Stellvertreter David Beumers (GHG). Das Ziel sei an dieser Stelle eine engere Zusammenarbeit, die Offenlegung der Kassenberichte und die Informationsweitergabe nach außen, sagte David Beumers. Die erste Sitzung tagte am 12. Januar dieses Jahres, brachte für Außenstehende allerdings noch keine gewinnbringende Zielsetzung zum Vorschein. Da jede Liste eine andere Meinung zum Thema „Sparen“ und „Ausgeben“ vertritt, ist ein klares Ziel noch nicht zu erkennen, über eine Erhöhung des Semesterbeitrages scheinen sich aber alle einig zu sein. Bisher gehört Aachen zu einer derjenigen Hochschulen in NRW, die einen relativ geringen Beitrag der Studierenden fordern. Lange Zeit kam es zu keiner Änderung des Semesterbeitrages, dieser sei laut Arno Weiß (RCDS) allerdings nicht weiter zu verhindern. Zu einer Rückführung auf den zuvor ausgehandelten Betrag für den AStA wird es in den nächsten Semestern vermutlich nicht führen.

Der Semesterbeitrag in seiner aktuellen Höhe von insgesamt 252,41 Euro setzen sich aus folgenden Aspekten zusammen: