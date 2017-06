studiert Literatur- und Sprachwissenschaften und schreibt seit dem Sommersemester 2017 für die Karman. In ihrer Freizeit macht sie gerne viel Yoga und bucht spontan Wochenendtrips in ganz Europa. Über diese berichtet sie in ihrem Blog notverymarilyn.de .

Schon seit dem Jahr 1232 ist die Pontstraße teil des ehemaligen Königswegs, den Könige aus den Richtungen Krefeld und Roermond nahmen um sich in der Kaiserstadt Aachen krönen zu lassen. Davon abgesehen ist die Pontstraße auch heute weiterhin von historisch relevanten Gebäuden und Institutionen geprägt. Die Heilig-Kreuz-Kirche liegt an der Einmündung der Straße, am Pontdriesch. Weiter südlich auf der Pontstraße 117 befindet sich die Nachrichtenagentur Reuters. Während sich die Telegraphie allmählich entwickelte, gründete Paul Julius Reuter im Jahr 1851 die Nachrichtenagentur Reuters, die mit Brieftauben Nachrichten zwischen Aachen und Brüssel verschickte. Da die Brieftauben viel schneller als die Postkutsche waren, hatte Reuters zudem die Möglichkeit schneller Informationen der Pariser Börse zu erhalten. Später wurden die Brieftauben durch eine Telegrafenlinie ersetzt. Weiter im Straßenverlauf auf der Pontstraße 13 begegnet uns das zweitälteste Wohngebäude Aachens, das sogenannte „Große Haus von Aachen“. Das Große Haus gibt es schon seit dem Jahr 1495. Es hat den Stadtbrand von 1656 überstanden und diente von 1851 bis 1854 als Gefängnis der Polizeidirektion. Heute fungiert es als das Gebäude des Internationalen Zeitungsmuseums. Auf dem Weg Richtung Marktplatz befindet sich die Aula Carolina, die ehemalige Kirche St. Katharina des Klosters der Augustiner-Chorherren. Das Ende der Pontstraße am Marktplatz markieren zwei denkmalgeschützte Eckgebäude: das Haus Löwenstein und das Haus Brüssel, welche 1785 von Jacob Couven, einem deutschen Baumeister der europäischen Stilrichtung Rokoko, erbaut wurden.

Der Name der Straße hat sich durch die Nähe zum Ponttor und zum Pontdriesch ergeben. Denn früher wurden in Aachen zunächst die Stadtviertel und danach erst die Straßen benannt. Pont erinnert hierbei an das lateinische Wort „pons“, übersetzt: Brücke.

