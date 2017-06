Mittwoch, 07.06.2017, ab 20 Uhr

Reggae und Electronics

Hotel Europa

Der Mittwoch im Hotel Europa: Im Wohnzimmer gibt es Reggae-Rhythmen von Sosnowka Dub und Toppa Di Hill auf die Ohren, im Keller lockt etwas später elektronische Musik von Resident Turtur und wechselnden Gast-DJs. Cocktail Happy Hour von 20 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, nur beim ersten Drink zahlt ihr 1 Euro für die DJs.

Freitag, 09.06.2017, 19:30 Uhr und 11.06.2017, 17 Uhr

Konzert der Bläserphilharmonie Aachen e.V.

Aula 1

Die beiden Konzerte sind für die Bläserphilharmonie Aachen e.V. die erste Etappe auf dem Weg zum World Music Contest am 23. Juli in Kerkrade. Den Mittelpunkt des Konzertprogramms an der RWTH stellen die beiden Wettbewerbsstücke „The Unknown Journey“ von Philip Sparke und „Time for Outrage!“ von Marco Pütz dar. Außerdem werden verschiedene weitere Stücke präsentiert. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro (ermäßigt 5 Euro), Karten erhaltet ihr bei Frankenne, im Klenkes Shop, im Musikhaus Hogrebe oder online als E-Ticket.

Dienstag, 13.06.2017, 16-17:30 Uhr

Gruppenberatung Japan & Korea

Humboldt-Haus, 2. Etage

Jedes Semester bietet das International Office Gruppenberatungen zu verschiedenen Ländergruppen an, bei denen Interessierte einen allgemeinen Überblick zum Auslandsstudium oder spezielle Informationen zu Praktika und Forschungsaufenthalten bekommen können. Neben der Vorstellung der Partneruniversitäten wird auch Auskunft über Finanzierungsmöglichkeiten und den Bewerbungsprozess erteilt. Am 13. Juni heißt der Themenschwerpunkt Japan & Korea. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich.

Mittwoch, 21.06.2017

RWTH FH Sports Day

HSZ Königshügel und Ahornstraße

Am 21. Juni ist es wieder Zeit für den Sports Day. Das heißt, das Hochschulsportzentrum der RWTH hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt und stellt allen Interessierten einen Großteil seines Angebots vor. Neben Traditionssportarten wie Volleyball oder Tennis können sich Studierende und Beschäftige auch einmal in ausgefalleneren Disziplinen wie Lacrosse oder Ultimate Frisbee ausprobieren. Auch die Institutsolympiade, bei der sich die verschiedenen Institute der Hochschule in unterschiedlichen Sportarten messen, lockt in jedem Jahr zahlreiche Schaulustige an. Die Schnupperangebote sind frei, bei den Wettkämpfen variieren die Startgebühren. Den Abschluss der Veranstaltung bildet auch dieses Mal die Aftershow-Party im Apollo.