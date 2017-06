Lieben, Leiden, Leben – Mit diesen Elementen inszenierte Puccini einst in seinem Meisterwerk „La Bohème“ im Jahr 1896 Werdegänge verarmter Künstler. 100 Jahre später fanden einige Elemente und Charaktere durch das von Jonathan Larson geschaffene Rock Musical RENT ihren Weg zurück auf die Theaterbühnen. Ein Projekt der Floodlight Musicals bringt es nun nach Aachen.

Dienstagabend – Ein gewöhnlicher Probeabend der Floodlight Musicals in einer Turnhalle am Königshügel steht an. Hier hat sich eine bunt gemischte Truppe aus Schülerinnen und Schülern und Studierenden oder jenen, die es mal gewesen sind, zusammengefunden, um ihren gemeinsamen Traum zu verwirklichen: ihr erstes Musical bis Ende Juni auf die Bühne zu bringen. Abwechselnd werden verschiedene Liedelemente und einzelne Szenen des Musicals RENT geübt. Angefangen hat dieser Traum vor etwas mehr als einem Jahr, genauer gesagt im April 2016, als die Ideengeber Pinkas, Mitko, Luisa, Svenja und Maria durch Facebook zusammenfanden.

Großer Ansturm auf die Castings

Nach der Entscheidung für das Musical RENT galt es, potenzielle Akteure für die Aufführung zu finden – gar nicht so einfach wie gedacht, da die aktiven Musiktheater in Aachen und Umgebung rar gesät sind und der Ansturm auf das Casting entsprechend groß war. Nach den zwei eingeplanten und einem zusätzlichen Termin war die Zusammenstellung aus Tänzern, Schauspielern und Musikern komplett. Durch die Kooperation mit einer Gesamtschule umfasst sie auch Schülerinnen und Schüler, die das Musical als Alternative zu einem Werkstatt-Kurs wählen konnten.

Seit Beginn des Wintersemesters 2016/17 proben die Floodlight Musicals nun dreimal die Woche, legen zusätzliche Probewochenenden ein und feilen gemeinsam an ihrer Interpretation des Musicals, das sich wie Puccinis Urwerk um die Herausforderungen des Lebens dreht und dabei aktuelle Themen wie Wohnungsnot, Drogenabhängigkeit, Rassismus und AIDS aufgreift. So haben sie das eigentlich auf acht Charaktere begrenzte Musical erweitert und das Werk weiter modernisiert, um den Unterhaltungswert für die Zuschauer noch zu steigern. In insgesamt vier Aufführungen werden die Früchte dieser Arbeit unter anderem im Hauptgebäude der RWTH Aachen zu sehen sein. Karten gibt es im VVK unter www.floodlight-musicals.de für 8 € ermäßigt und 12 € normal – oder ihr löst unser [ aktuelles Gewinnspiel ] und gewinnt mit etwas Glück 2x2 Karten für einen Termin eurer Wahl.

Nach dem Musical ist vor dem Musical

Dass nach Abschluss ihres ersten Musicalprojekts ein weiteres folgt, ist für Luisa, Maria und Mitko, die Regie-Crew, bereits klar. Noch nicht festgelegt ist allerdings, welches Musical dann inszeniert werden soll. „Gerade bei den bekannteren Musicals ist es immer schwierig, an die entsprechenden Rechte zu kommen“, so Mitko. Alle drei sind sich aber sicher, dass auch dieses Problem gelöst werden kann und sie schon bald ein neues Projekt in Angriff nehmen werden. Falls jetzt euer Interesse geweckt ist und ihr weitere Fragen an die Floodlight Musicals habt oder beim nächsten Projekt vielleicht selbst mitwirken wollt, genügt eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .