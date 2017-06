Der "e.GO Life", nach dem "Streetscooter" bereits das Zweite unter der Leitung von Prof. Dr. Schuh entwickelte Elektroauto, wird ab 2018 verkauft. Jetzt wurde der neue Stadtflitzer der Öffentlichkeit präsentiert.

Ein doppelt so teures Auto kaufen und doch Abstriche bei der Reichweite machen müssen? Das lässt man sich lieber zweimal durch den Kopf gehen, ehe man ein Elektroauto kauft. Und so scheint es auch nicht verwunderlich, dass das Ziel der Bundesregierung – 1 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2020 in Deutschland zuzulassen – allmählich in weite Ferne rückt. Doch das wollen jetzt Ingenieurinnen und Ingenieure aus Aachen ändern.

Schnelle Entwicklungen durch neue Methoden

Unter dem Motto „Elektromobilität, die Spaß macht, praktisch und bezahlbar ist“ entwickelt die e.GO Mobile AG seit 2014 ein Elektro-Stadtauto namens „e.GO Life“ am Produktionscluster in Aachen. Die kurze Entwicklungszeit lässt sich laut Prof. Dr. Günther Schuh, CEO der e.GO Mobile AG auf die so genannte „Scrum-Methode“ zurückführen, wie er in der „Bild der Wissenschaft“ erklärt. So entfalle etwa das sonst übliche und sehr detaillierte Pflichtenheft, das „zu viele nicht unbedingt kundennutzenorientierte Vorgaben provoziere. Stattdessen machen alle betroffenen Bereiche gemeinsam einen ersten Entwurf und bauen sofort den ersten Prototypen.“ Diese Vorgehensweise senke laut Prof. Dr. Schuh die Entwicklungsdauer und den Entwicklungsaufwand erheblich.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn nach Abzug des Umweltbonus kostet der „e.GO Life“ 11.900 € und fährt mit einer vollen Batterie 130 km weit. Als Stadtauto entwickelt, soll der Dreitürer als Zweitwagen für alle notwendigen Angelegenheiten dienen und dazu beitragen, die Luft in den Städten zu verbessern.

Eine komplett vernetzte Fabrik

Ab 2018 startet die Serienproduktion auf dem alten Philips Gelände in Rothe Erde. Der Bau der neuen „Industrie 4.0“ Fabrik kostet rund 25,7 Millionen Euro und wird durch das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm NRW mit fast 2,6 Millionen Euro unterstützt.

Die neue Fabrik zeichnet sich laut Christine Häußler, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der e.GO Mobile AG, dadurch aus, dass vielfältige Daten aus allen Bereichen gesammelt werden um z.B. das klassische „Warten und Suchen“ von Bauteilen durch „Tracking und Tracing“ der Komponenten zu reduzieren. „Die Datenanalyse dient somit letztlich der Reduzierung von Fehlern, der Verbesserung von Abläufen und hat die Steigerung der Effizienz und Effektivität in der gesamten Wertschöpfungskette zum Ziel“, erklärt Christine Häußler.

Am neuen Produktionsstandort sollen über 140 neue Arbeitsplätze entstehen, sodass bis zu 10.000 Autos pro Jahr produziert werden können. Auch Studierende können sich schon jetzt bei e.GO auf diverse Stellen bewerben, unter anderem wird ein Praktikum als Testfahrer/in vergeben.

Der nächste Prototyp, ein universell ausbau- und einsetzbarer Kleinbus namens „e.GO Mover“ wurde indessen auch schon vorgestellt. Er soll Transportaufgaben aus allen Bereichen aufnehmen und dabei sogar autonom fahren können.