Die Fahrradwerkstatt, schon seit dem letzten Wahlkampf im Gespräch, nimmt nun langsam Gestalt an. Zum ersten Juni eröffnet sie in der Kockerellstraße 19. Der AStA probiert sich damit an einem neuen Angebot, das viele Studierende nutzen können ohne dafür bezahlen müssen.

Ursprünglich sollte die Fahrradwerkstatt ins C.A.R.L. einziehen. Die Brandschutzbestimmungen und bauliche Bedingungen im neuen Hörsaalgebäude machten dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Doch für jedes Problem gibt es bekanntermaßen eine Lösung: Dank neuer Ideen ist das Projekt „Fahrradwerkstatt“ der Realisierung nun näher als zuvor. David Beumers, AStA-Referent für Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung, betont die Relevanz der Werkstatt: „Eine der Aufgaben des AStAs ist es auch, Mobilität zu schaffen. Und damit ist nicht nur das Semesterticket gemeint, sondern auch Alternativen. Fahrradreparaturen sind extrem teuer, Viele haben nicht die Werkzeuge. Dadurch, dass wir Werkzeuge und Ersatzmaterial günstig anbieten, wollen wir erreichen, dass mehr Leute Fahrrad fahren.“ Der AStA möchte so einen Service schaffen, den viele Studierende nutzen können.

Neue Partner mussten her

Auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten und Finanzierungsmöglichkeiten wurde überlegt, wer sich grüne Mobilität auf die Fahne geschrieben hat. Dazu gehören zum Beispiel die e.Go Mobile AG und die WZL Aachen PS GmbH. Bereits angelaufen ist die Kooperation mit Velocity. Die Schnittstellen des Unternehmens und der Fahrradwerkstatt boten sich laut David dafür an: „Velocity braucht eine Werkstatt, Werkzeuge, Ersatzteile und zufällig gerade auch Räumlichkeiten.“ Also haben sich beide kurzerhand zusammengetan. In der Kockerellstraße 19 wird bald die Werkstatt des AStA den vorderen Bereich und die Büroräume von Velocity hinteren einnehmen. Die Werkstatt soll von zwei Projektleitern des AStA betreut werden, die Stellen sind derzeit ausgeschrieben. Das Ziel ist es, das Angebot 16 Stunden die Woche für Studierende zur Verfügung zu stellen. Mittelfristig soll noch eine dritte Projektleiterstelle mit weiteren Sponsorengeldern entstehen, damit die Öffnungszeiten erweitert werden können.

Eröffnung am 01. Juni 2017

David fasst noch einmal die positive Entwicklung des Projekts zusammen: „Bisher war geplant, dass der AStA bis zu 3.000 Euro für die Fahrradwerkstatt im C.A.R.L. ausgibt – für Werkzeuge, Umbaumaßnahmen und so weiter. Nach aktuellem Kenntnisstand ist die Situation nun so, dass der AStA und die Studierendenschaft keinen Euro bezahlen müssen und durch die großzügigen Sponsoren schaffen wir es sogar, eine größere Fahrradwerkstatt in zentraler Innenstadtlage für weniger Geld zu bekommen.“ Das Projekt ist für die nächsten zwei Jahre ausfinanziert, die Werkzeuge bereits bestellt, und Velocity ist sogar schon in die neuen Räumlichkeiten eingezogen.