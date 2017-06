Im Jahr 1950 wurde der Karlspreis zum ersten Mal verliehen, in einer Zeit, als die Europäische Union noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hieß und vorsichtig über freien Handel innerhalb Europas nachgedacht wurde.

Seit diesen Anfängen ist Europa immer mehr zusammengewachsen – Studierende merken das wohl am meisten am Erasmus-Programm, aber auch hinter den Kulissen erlauben uns der freie Handel, die offenen Grenzen und die Gemeinschaft ein Leben, wie es so vor sechzig Jahren noch nicht möglich gewesen wäre.

Doch die Europäische Union steht unter starkem Beschuss: Rechtsnationale bis rechtsextreme Parteien in ganz Europa sträuben sich dagegen, „von denen aus Brüssel“ gelenkt zu werden, Großbritannien ist letztes Jahr, wenn auch für alle überraschend, aus der EU ausgestiegen, und der diesjährige Karlspreisträger konstatiert ein geringes Interesse an Europa. Dabei gibt es doch gerade heute so viele Gründe, warum wir alle an einem Strang ziehen sollten. Die Flüchtlingskrise ist nur in der Staatengemeinschaft zu bewältigen, und Trump fährt mit seiner „America First“-Devise eine gefährliche Schiene, der Europa nur gemeinsam wirkungsvoll entgegentreten kann.

Dass Europa immer mehr in Bedrängnis gerät, gefällt natürlich nicht allen. Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ stellt sich der wachsenden Europaskepsis entgegen und feiert, was die EU so einzigartig macht. Denn im Grunde ist die EU doch wie eine große Familie. Man ist sich nicht immer einig, man streitet sich, aber letztendlich steht man in schweren Zeiten doch zusammen.

Wir alle sollten anfangen, mehr über Europa zu reden. Darüber, wie wir in Urlaub fahren können, ohne unsere Reisepässe mitnehmen zu müssen. Wie wir im Ausland studieren können. Wie wir günstig französischen Käse, italienischen Wein und spanischen Schinken essen können. Denn die EU ist nicht langweilige Politik. Sie ist ein essenzieller Bestandteil unserer Leben geworden.