Neues Forschungszentrum am Campus Melaten

Vor gut einer Woche wurde auf dem Gelände des Campus Melaten das größte produktionstechnische Forschungszentrum Europas eröffnet. In diesem wollen Forscher eine Technik entwickeln, mithilfe derer die deutsche Wirtschaft in der Konkurrenz mit Billiglohnländern wettbewerbsfähig bleiben kann. Dafür erforschen die Wissenschaftler und ihre Partner aus der Wirtschaft die Industrie der Zukunft. Dort werden Maschinen in Fabriken zum Beispiel selbst erkennen, wenn Teile verschlissen und beschädigt sind oder bald kaputtgehen. Diese Maschinen schlagen dann rechtzeitig von selbst Alarm. So können viele hundert Stunden Maschinenstillstände eingespart werden. Rund 800 Wissenschaftler werden in Zukunft im neuen Forschungszentrum an solchen Technologien arbeiten.

Jugendkarlspreis

Unmittelbar vor der Verleihung des Internationalen Karlspreises wird seit 2008 auch der Europäische Jugendkarlspreis in Aachen vergeben. Im Rahmen dessen schreiben das Europaparlament und die Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen jedes Jahr einen Wettbewerb zum aktiven Engagement innerhalb Europas aus. Junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren sind dann dazu aufgerufen, Projekte für die europäische Verständigung vorzustellen. Aus den jeweils besten wählt eine Jury die ersten drei Platzierungen aus. Prämiert wird der Jugendkarlspreis mit 15.000 Euro. In diesem Jahr ging der Preis an polnische Studierende, die in ihrer Heimat eine eigene Radiosendung produzieren. In “Erasmus Evening“ berichten sie von ihren Erfahrungen an polnischen Hochschulen und regen zu Diskussionen rund um Europa an. Den zweiten und dritten Platz belegten Dänemark und die Niederlande.

Auszeichnung „FAMOS für Familie“

In den vergangenen Monaten hatten Beschäftigte der RWTH Gelegenheit, ihre Chefin oder ihren Chef für die Auszeichnung „FAMOS für Familie“ vorzuschlagen. Nun sind sieben Führungskräfte für ihre familiengerechte Personalführung, ihren Umgang mit ausgewogener Work-Life-Balance oder ihren Einsatz für Kreativität am Arbeitsplatz geehrt worden. Die Preisträger zeichnen sich z.B. durch großzügige Flexibilität bei Arbeitszeiten von Eltern, Ausgleichszeiten bei außergewöhnlichen Belastungssituationen wie Dienstreisen oder durch das Anbieten von Home Office aus. Die Jury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Rektorats, des Gleichstellungsbüros, des Integration Teams, des Gender and Diversity Managements und der Personalräte zusammen. Neben einer Urkunde erhielten die Preisträger einen Scheck über 500 Euro, der für eine gemeinsame Teamaktivität verwendet werden soll.