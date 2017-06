Was ein Müller ist, weiß jedes Kind – beim Meier oder Schröder wird es dagegen schon schwieriger. Es mangelt also nicht, wie es bei heiklen Themen so oft heißt, an Aufklärung – Müller zu werden kommt aber doch nur wenigen in den Sinn.

Ein Müller werden, gerne, und dann zum Beispiel vorne Gerd zu heißen oder auch Peter – warum nicht, Verfassungsrichter ist schließlich auch ein schöner Beruf. Na, oder wenn man sich mit dem Vornamen „Thomas“ schmückt, kann man ohnehin alles mögliche in diverse Mikrofone verlautbaren und es wird später heißen: „Im übrigen grüße ich meine Omas und meinen Opa“, so Müller im Deutschlandfunk. Andere Müller hat man dagegen eher selten Statements über die Körnigkeit des Weizens in diesem Jahr und die Qualität der Mahlvorrichtungen abgeben hören. Von wegen „wes Brot ich ess“…

Wird es zeitgenössischen Berufen dermaleinst ähnlich ergehen? Werden unsere Kindeskindes...kinder Mathilda Motivationstrainer, Walter Webdesigner und Nadine Nostalgologe heißen? Und wird niemand mehr wissen, worin das Aufgabenfeld dieser wunderlichen Berufe einstmals bestanden hat? Dass sie uns wohlbekannte Vornamen tragen, ist wissenschaftlich belastbar, weil, wie jeder weiß, deren Beliebtheit wellenförmig verläuft und daher ein Vorname niemals tot sein kann, ebensowenig wie die Vorliebe sämtlicher Menschen für Alliterationen. Wissenschaftlich belastbar ist übrigens auch, dass uns der Begriff „Nostalgist“ in der Zeit zwischen uns und Nadine geläufig sein wird und jemanden beschreiben wird, der (oder die) eine Wohnung für seine Kunden im Stile einer bestimmten Epoche einrichtet. Früher nannte nicht nur Thomas Müller einen solchen Menschen einfach nur „Oma“. Die war dann aber meistens doch stark auf die fünfziger Jahre spezialisiert. Zudem sind dem Verfasser keine Fehleinschätzungen der Canadian Scholarship Trust Foundation bekannt, der Beruf wird sich also durchsetzen.

Der „Schröder“ hat es schließlich auch geschafft, besser bekannt unter seiner hochdeutschen Bezeichnung „Schneider“. Diese Parallele ist, nebenbei und in vollem Respekt vor verstorbenen Literaturkritikern bemerkt, kein Grund, die Vornamen Helge und Atze nicht auseinander halten zu können. Bis er Teil derartiger Verwicklungen werden kann, wird der Nostalgist noch hart an seinem Ruf arbeiten müssen. Aber ein Anfang ist getan.