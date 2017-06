An Christi Himmelfahrt, dem 25. Mai, war es wieder einmal soweit. Der Karlspreis zu Aachen wurde verliehen. Diesmal ging die Auszeichnung weder an einen Politiker noch an einen Geistlichen.

Der Historiker und Wissenschaftler Timothy Garton Ash erhielt in diesem Jahr den Karlspreis. „Ein englischer Europäer und europäischer Engländer“, wie er sich selbst bezeichnet. Der heute 61-Jährige wurde in London geboren und studierte Geschichtswissenschaften in Oxford. Anschließend forschte er für seine Doktorarbeit über „Berlin and the Nazis“ unter anderem an der Humboldt-Universität im damaligen Ost-Berlin. Zu seiner Fragestellung – „Wie verhalten sich die Menschen in Diktaturen?“ – konnte er teilweise zeitgenössische Parallelen im SED-Staat erkennen. Seine Zeit in Berlin bleibt ihm durch seine Stasi-Akten in Erinnerung, deren Suche er in seinem Buch Akte Romeo (1999) schildert. Schließlich wurde Ash Professor und Direktor des St. Antony’s College. Bis heute setzt er sich vor allem mit der Gegenwartsgeschichte Europas auseinander und kann auf ein umfangreiches wissenschaftliches und publizistisches Werk verweisen (u.a.: Im Namen Europas, 1993).

Redefreiheit

In seinem aktuellen Werk Redefreiheit. Prinzipien für eine vernetzte Welt, verlangt er eine neue Streitkultur, durch welche Bürgerinnen und Bürger erkennen können, was die EU im Alltag für sie leistet. Dabei geht es nicht ausschließlich um Politiker. Auch Wissenschaftler sollen mehr in der Pflicht stehen. „Ich glaube tatsächlich, dass man sich in diesen Kreisen zu wenig für Europa interessiert. Es ist inzwischen nicht mehr sexy, nicht mehr modisch, nicht mehr spannend.“ In seinem Buch entwickelt er zehn Prinzipien, die sich auf den Umgang miteinander in einer verbundenen Welt beziehen. „Wir werden uns niemals alle einig sein, und das wäre auch nicht gut. Doch wir müssen uns darum bemühen, Bedingungen zu schaffen, unter denen wir uns darüber einig sind, wie wir uneinig sind.“

Brexit

Gerade in dem Jahr des Brexits geht der Karlspreis an einen Engländer. Ein Zufall? Wohl kaum. Es hat nicht nur symbolischen Wert, sondern zeigt auch, dass das Zeitgeschehen eine große Rolle für unsere Zukunft spielt. An diesem Punkt wird außerdem besonders deutlich, dass der Preis nicht wie so oft an einen Politiker geht, sondern an einen Wissenschaftler. Denn bevor man eine Lösung für Probleme und Fragestellungen findet, müssen diese zunächst analysiert werden. Garton Ash ist immer noch entsetzt über die Entscheidung, die er seine „größte Niederlage“ nennt. „Dieses Land bleibt in Europa, auch nach dem Brexit. Es gibt Millionen Briten, also Engländer, Waliser, Schotten, die sich zur EU bekennen.“

Die Preisverleihung

Der 25. Mai 2017 beginnt wolkenverhangen und etwas trüb. Doch als die Messe im Aachener Dom zu Ende ist, klart es auf und schon bald ist keine Wolke mehr am Himmel zu sehen. Die Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses wird mit Musik des Sinfonieorchesters eingeleitet. Darauf folgt die Begrüßung durch Oberbürgermeister Marcel Philipp, der direkt zu Beginn seiner Ansprache verdeutlicht, dass es in diesem Jahr bei der Karlspreisvergabe nicht um eine stetige Vertiefung der Einigung Europas geht, wie es früher der Fall war. Schon im zweiten Satz erwähnt er den Brexit und geht zudem auf die allgemein abgrenzende Haltung der Menschen in Europa ein. Hierbei spielt für ihn Timothy Garton Ash eine besondere Rolle: „Er sieht die derzeitige Lage Europas vor dem Hintergrund komplexer Zusammenhänge und weist darauf hin, dass unsere Welt durch die digitale Revolution große Umwälzungen erlebt und dabei die vertraute Ordnung zu verlieren droht.“

Auch in der Festrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die das Leben des Preisträgers grob skizziert, wird die Bedeutung von Ash’s Arbeit deutlich: „Er wurde Europas Zeuge, Europas Chronist und Europas Gefährte. Wie kein anderer hat er Europas Wachsen und Werden in den letzten vier Jahrzehnten erlebt, erforscht und beschrieben.“ Zudem stellt er einen interessanten Gedanken heraus, indem er Garton Ash zunächst zitiert: „Wer hätte 1989 gedacht, dass Ost- und Mitteleuropa einschließlich der baltischen Staaten mehr oder weniger liberale Demokratien würden, Mitglieder der NATO und der EU? Das ist ein politisches Wunder." Darauf stellt Steinmeier die Frage in den Raum, warum es uns heute eigentlich so schwer fällt an solche Wunder zu glauben und für deren Erfüllung zu arbeiten? „Der Weg der europäischen Einigung, der Weg von der Idee zur Wirklichkeit, dieser Weg ist zwar nicht linear, aber er steht offen, er ist möglich!“

Timothy Garton Ash macht in seiner Dankesrede seine Haltung zum Brexit noch einmal sehr deutlich. Er umrahmt die Zeit nach dem 2. Weltkrieg und erklärt auf diese Weise, wie es zu der existenziellen Krise, in der Europa sich zur Zeit befindet, kommen konnte. Zudem weist er darauf hin, wie wichtig es ist Vergangenes in Erinnerung zu behalten, auch wenn man es selbst nicht erlebt hat. „Nun haben wir zum ersten Mal eine ganze Generation von Europäern, die überwiegend […] seit 1989 ohne traumatische und prägende Erfahrungen dieser Art aufgewachsen sind. Wir müssen dieser Generation irgendwie vermitteln, dass das, was sie heute als normal betrachtet, historisch gesehen tatsächlich zutiefst abnormal ist.“ Ash beschreibt die Vielfältigkeit Europas als dessen Stärke, vorausgesetzt man bietet dieser Vielfalt Platz. „Wie ein olympischer Wettkämpfer muss Europa beides sein, stark und flexibel.“ Abschließend richtete er einige Worte nur an Deutschland. Die Wende 1989 bezeichnet er als „zweite Chance“ für unser Land, die bisher gut genutzt wurde. „Es ist doch wunderbar, dass Deutschland heute wie eine Insel der Stabilität, der Besonnenheit und der Liberalität aus einem Ozean des nationalistischen Populismus herausragt.“ Zudem weist er aber auch darauf hin, dass die „zweite Hälfte dieser zweiten Chance“ noch vor uns liegt und diese mit ganz Europa zusammenhängt.

Jugendkarlspreis

Neben dem Karlspreis wurde auch in diesem Jahr wieder der europäische Jugendkarlspreis verliehen. Dieser ging an „Erasmus evening“, ein polnisches Radioprojekt zum Studienaustauschprogramm Erasmus. Die Auszeichnung geht an Jugendliche zwischen 16-30 Jahren, die mit ihren Projekten ein gemeinsames Bewusstsein europäischer Identität und Integration unter jungen Menschen fördern.

Am 22. Mai überreichten Parlamentsvizepräsidentin Sylvie Guillaume und der Vorsitzende der Stiftung Internationaler Karlspreis, Michael Jansen, dem polnischen Siegerprojekt „Erasmus evening“ ihren Preis: 7500 Euro und eine Reise ins Europäische Parlament nach Brüssel. „Erasmus evening“ ist für alle Studierenden gedacht, die einen Erasmusaufenthalt im Ausland planen. Der studentische Radiosender Radio Meteor UAM der Adam Mckiewicz Universität in Posen übertrug die Onlinesendung. Themen waren beispielsweise die Auswahl der Fächer, Wohnungssuche und der studentische Alltag.

Das Gewinnerprojekt aus Deutschland, „Seehilfe e.V. - Solidarität darf nicht an den Grenzen enden", kam in diesem Jahr aus Bremen und hilft geflüchteten Menschen auf Sizilien.