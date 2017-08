„Ich wollte schon immer einmal eine Predigt halten“, gestand Christian Lindner (FDP) bei seiner Eröffnungsrede im Digital Hub. Die ehemalige Elisabethkirche am Blücherplatz, in der der Hub beheimatet ist, bot ihm nun die Gelegenheit dazu. Dabei hatte Lindners Predigt beinahe etwas alttestamentarisches. Die Digitalisierung sei ein Eishockeyspiel, sagte er: drei Drittel, schnell und brutal. „Die ersten beiden Drittel haben wir bereits verloren, wenigstens das dritte sollten wir für uns entscheiden.“

In den letzten Jahren wurde so wenig gegründet wie nie zuvor. Während in den 70er-Jahren in Deutschland noch stetig Gründungsrekorde gebrochen wurden, was den berühmten deutschen Mittelstand hervorgebracht hat, waren die Deutschen in den letzten Jahren im internationalen Vergleich äußerst gründungsunwillig. Siemens-Handys sind tot und wir alle benutzen auf unseren iPhones lieber Google als DeuSu (ein Kürzel für Deutsche Suchmaschine, und ja, das haben wir gegoogelt). Denn bei der viel beschworenen Digitalisierung haben vor allem das Silicon Valley, aber auch etwa Israel die Nase vorn. Deutsche Innovationen muss man schon gründlich suchen.

Das hat zur Folge, dass heute das amerikanische Start-Up Uber Geld macht mit Autos, die aus Deutschland kommen. „Das können wir uns doch nicht bieten lassen“, kommentierte RWTH-Professor Dr. Malte Brettel diesen Umstand. Brettel, Prorektor für Wirtschaft und Industrie, sieht hier eine große Chance für Studierende, aber auch für den Mittelstand, der nach Chancen zur Digitalisierung seines Angebots sucht. Denn im ehemaligen Gotteshaus sollen jetzt junge Menschen mit frischen Ideen (und dem entsprechenden technischen Know-How) mit traditionellen mittelständischen Unternehmen in Kontakt kommen. Das hat etwa das Aachener Start-Up Tamyca schon vorgemacht, das gemeinsam mit der Autovermietung Kohl eine App entwickelt hat, über die Firmenfahrzeuge schneller und einfacher abgerechnet werden können.

Die Kirche als Ort der Begegnung

Waren früher alle Blicke Richtung Altar gerichtet, stehen jetzt Schreibtische überall in den ehemaligen Kirchenschiffen herum. Jedes Mitglied im Hub hat Zugang zu einem Schreibtisch, einer schnellen Internetverbindung und genügend Steckdosen, um alle Geräte stets einsatzbereit zu haben. Außerdem gibt es schalldichte „Telefonzellen“ und einige Konferenzräume – mehr braucht ein kleines Start-Up oft nicht.

Auch Studierende an der RWTH profitieren vom Hub. Wer sich beim Start-Up-Coaching der Uni besonders positiv hervortut, darf kostenlos Mitglied im Hub werden und in der ehemaligen Kirche an der eigenen Geschäftsidee weiter feilen. Und vielleicht wird die Kirche für Aachen ja das, was die berühmte Factory in Berlin ist: ein kreativer Ort, in dem kluge Menschen sich gegenseitig inspirieren.