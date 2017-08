Wer kennt das nicht? Als man eben noch mit dem Tablett in der Schlange der Mensa stand, war der Appetit groß. Doch kaum ist ein Platz gefunden, stochert man kurze Zeit später im Essen herum und gesteht sich: Die Augen waren größer als der Hunger. Der halbvolle Teller landet auf dem Rückgabeband. Frisches Essen – auf direktem Weg in den Müll? Was passiert mit den Essensresten in den Mensen und was wird getan, um diese zu reduzieren?

Viele Studierendenwerke haben sich auf nachhaltige Einkaufsrichtlinien verständigt. Das bedeutet, dass sie faire, regionale Zutaten verwenden und Produkte aus artgerechter und bestandsschonender Haltung kaufen. Ebenso werden Mehrwegverpackungen genutzt und lange Transportwege vermieden. Um zur Nachhaltigkeit beizutragen und dafür zu sorgen, dass erst gar nicht Unmengen von Essen weggeschmissen werden, optimieren die Studierendenwerke ihre Bedarfs- und Mengenplanung. Ziel ist es also nicht, Essen auf Vorrat zu produzieren, sondern möglichst so viele Gerichte zu kochen, wie auch verkauft werden.

Dass trotzdem Reste in den Müll wandern, ist unvermeidbar, kann jedoch durch ein intelligentes Abfallmanagement optimiert werden. Dazu zählen Abfalltrennung und -wiederverwertung sowie die moderne umweltfreundliche Technik der Nassmüllentsorgung. Der Müll wird gepresst und gelangt dann in Biogasanlagen, wo er zur Strom- und Gaserzeugung genutzt wird.

Isst du das noch?

Ganz nach dem Motto ,,Ich esse das, was du nicht isst“ hat sich an der Uni Freiburg ein Jahr lang eine Gruppe von Studierenden organisiert. Die sogenannten ,,Bänderer“ essen das, was andere auf ihren Tellern zurücklassen. Das heißt, sie stehen neben den Rückgabebändern und warten auf Reste anderer. Denn ihrer Meinung nach wird das, was dort weggeschmissen wird, oft nur einmal mit der Gabel berührt und dann liegen gelassen. Sie wollen damit ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzen, denn auch wenn sie sich einfach eine eigene warme Mahlzeit leisten könnten, sehen sie nicht ein, dass so viel Essen im Müll landen soll. Für unhygienisch halten sie ihre Aktion selbst nicht, da sie sich unter anderem ihr eigenes Besteck mitbringen. Die Organisation wurde nach einem Jahr aber trotzdem von der Universität Freiburg als unhygienisch verboten. Auf den Rückgabebändern befinden sich nun Abdeckungen, die das ,,Bändern“ erschweren. Abhalten lassen sich die Bänderer davon aber nicht.

Was machen die Mensen in Aachen?

Wir haben uns auch gefragt, wie die Mensen der RWTH damit umgehen und Gregor Neumann, Leiter der gastronomischen Abteilung des Studierendenwerks, befragt.

,,Dank langjähriger Erfahrung und genauer Planung können wir die benötigten Essensmengen sehr gut kalkulieren. In unseren gastronomischen Einrichtungen kochen wir nach Bedarf: Im Tagesgeschäft werden einzelne Gerichte nur dann nachgekocht, wenn sich abzeichnet, dass die aktuelle Charge auch verzehrt wird. Dennoch lässt sich bei insgesamt rund 14.000 Gerichten pro Tag ein gewisser Überschuss nicht immer vermeiden. Dank modernster Küchentechnik können wir vieles wiederverwerten – und das ohne Qualitätsverlust.”, so Neumann.

,,Eine andere Möglichkeit, gegen Lebensmittelverschwendung anzugehen, ist die Zusammenarbeit mit dem Verein Foodsharing, dem wir Übriggebliebenes aus unseren Cafeterien und Kaffeebars überlassen. Brötchen, Wraps oder Kuchen werden von den Foodsavern abends abgeholt und danach kostenlos an sogenannten „Fairteiler“-Stationen überall in der Stadt zur Verfügung gestellt. So können wir zu einer nachhaltigen Verwertung von Lebensmitteln beitragen und den entstehenden Müll reduzieren.”