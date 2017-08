Geschichte ist in Aachen überall. Doch nicht nur bekannte Gebäude und Gegenden wie der Aachener Dom, das Rathaus oder Kornelimünster erzählen ein Stück davon, sondern auch die Straßen, auf denen wir täglich unterwegs sind. Wir sind durch Aachen geschlendert und erzählen euch, welche Geschichten und Persönlichkeiten sich dahinter verbergen. Dieses Mal: die Mies-van-der-Rohe-Straße.

Wahrscheinlich hat jeder Studierende in Aachen den Namen Mies-van-der-Rohe-Straße schon einmal gehört. Und obwohl nicht ganz zentral gelegen, haben sie wohl auch viele Studierende schon passiert, befahren oder begangen. Die Busse der Linien 33 und 73 fahren hier in Richtung Campus Melaten und zur Uniklinik, Fakultäten wie die der Elektrotechnik und Informationstechnik und die des Bauingenieurwesens tragen ihre Adresse. Und auch wer sich an der Hochschule an Sportgeräten quält, kommt mit der Mies-van-der-Rohe-Straße irgendwie in Berührung: Das RWTH Gym befindet sich nämlich ebenfalls dort. Doch wer war der Mann, dem diese Straße ihren Namen verdankt?

Lehrjahre

Die Geschichte beginnt 1886, als Ludwig Mies van der Rohe (eigentlich Maria Ludwig Michael Mies) in Aachen geboren wurde. Nach Besuch der Grund- und Domschule bereitete er sich an der Gewerbeschule Aachen (heute Mies-van-der-Rohe-Schule, Berufskolleg für Technik der StädteRegion Aachen) sowie als Maurerlehrling bei einem hiesigen Bauunternehmen auf sein kommendes Berufsleben vor. Zunächst arbeitete er als Zeichner für Stuckornamente und bei einem Aachener Architekten, bevor er 1905 seine Heimatstadt in Richtung Berlin verließ, um dort eine Anstellung im Hochbauamt zu beginnen. Parallel besuchte er Vorlesungen auf der Kunstgewerbeschule Berlin und der Hochschule für bildende Künste. Sein erstes architektonisches Werk war das Haus Riehl, ein Wohnhaus im Stil der Reformarchitektur, zu dessen Auftrag Mies van der Rohe eigentlich nur durch Zufall kam. Erst in den folgenden Jahren begann er überhaupt damit, sich mit Architektur selbst intensiv und intellektuell auseinanderzusetzen. Seine professionellen Fähigkeiten konnte er in verschiedenen Projekten weiterentwickeln. Mitte der 1910er Jahre eröffnete er sein eigenes Architekturbüro in Berlin.

Aufbruch in die Moderne

Dass sich die Architektur nach dem Ersten Weltkrieg vollkommen neu formulieren würde, begriff Mies van der Rohe sehr schnell. 1921 gab die Realisierung eines Bürohochhauses Charakteristika seines späteren Stils preis. Erstmals waren alle Hauptnutzungsflächen weitgehend variabel und die Fassade vollkommen verglast. Diese „Haut-und-Knochen“-Architektur findet man in fast allen Werken seiner späteren Jahre. Sein bis dato größtes Projekt war eine Siedlung des Sozialen Wohnungsbaus in Berlin, für die er vorfabrizierte Normbauteile (z.B. Fenster) sowie eine offene Gruppierung der Baukörper für eine gute Belüftung und Belichtung der Wohnungen verwendete. Als eines der bedeutendsten Werke der Moderne überhaupt gilt sein Bau für die Weltausstellung 1929 in Barcelona: der Barcelona-Pavillon. Im Zuge dessen entwarf er zudem einige Möbel – der Barcelona-Sessel ist auch heute noch ein (hochpreisiger) begehrter Einrichtungsgegenstand.

Die zweite Hälfte

1938 nahm Mies van der Rohe ein Angebot am Lehrstuhl für Entwerfen an der Harvard Universität an und wurde 1944 amerikanischer Staatsbürger. Die Architektur des Illinois Institute of Technology mit niedriggeschossigen Gebäuden und sichtbaren Stahltragwerken und Glasfassaden geht auf ihn zurück. Sein erstes Bürohochhaus in New York bildet eine vollkommen neue Einfügung in die städtische Situation, insgesamt bewies Mies van der Rohe ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für städtebauliche Gegebenheiten. Mit der Fertigstellung der Neuen Nationalgalerie in Berlin präsentierte er 1968 das Meisterwerk seiner Karriere: Ein nutzungsvariabler Universalraum ohne funktionale Festlegungen, der ein freier und rein architektonischer Raum sein sollte.

1969 starb Mies van der Rohe im Alter von 83 Jahren in Chicago. Er gilt bis heute als einer der bedeutendsten Architekten der Moderne, der Bauten wie kein anderer den Ausdruck konstruktiver Logik und räumlicher Freiheit verleihen konnte. Minimalistisch und schnörkellos war seine Sache, ganz nach dem Motto: „Weniger ist mehr“.