Für die Gründung eines Start-ups braucht es erst einmal eins: eine innovative Idee. Und dann Vertrauen in das Vorhaben und viel Durchhaltevermögen. Das hatten Martin Riebe und Alexander Bauten. Seit der Idee sind nun fast drei Jahre vergangen. Drei Jahre, in denen die beiden mit ihrem Team einiges geschafft haben. Die Kármán hat die jungen Unternehmer in ihrem Büro in der Kackertstraße besucht und wollte mehr über ihre Vision eines perfekten Frauenschuhs wissen.

Einige PCs, ein gefüllter Kühlschrank, daneben eine Schreibmaschine, Stoffe, in der Ecke ein rotes Sofa. Unweit davon ein Kaffevollautomat, wo man hinblickt Schuh-Prototypen und vier fleißig vor sich hin arbeitende Ingenieure. Dieser Blick bietet sich bei einem Besuch im Heelena-Büro. Kurz darauf beginnt Martin begeistert zu erzählen.

Von der Idee zum Prototypen

Eines Tages dachte er sich, dass High Heels und Ballerinas an sich doch eigentlich gleich aussähen. Außerdem müssten die Frauen es doch Leid sein, ihre High Heels in der Hand zu tragen, nachdem die Füße nach dem Tragen der Schuhe mit hohen Absätzen schmerzen. Er dachte über eine Kombination aus beidem nach und ließ Alexander an seinen Überlegungen teilhaben. Dieser war gleich Feuer und Flamme und die passende Unterstützung, um aus der Idee mehr werden zu lassen. Sie begannen mit anderen zu diskutieren, zu basteln und einen Businessplan zu schreiben. Nachdem sie diesen sowie Stipendienanträge eingereicht hatten, wuchs auch langsam ihr Team. Mittlerweile besteht es aus fünf Personen. Hinzugekommen sind Professor Gloy, Tobias Boscher, Robert Bajak und Sami Melki. Außerdem unterstützen immer wieder Praktikanten und bald voraussichtlich auch Hiwis das Team. Sie werden unter anderem mit Geldern aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und durch die Bezirksregierung gefördert und bilden eine eigene Abteilung am Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen (ITA).

Ein Schuh 3D-gedruckt

„Das Ganze war mit wenig Schlaf und viel Arbeit verbunden.“, so Martin. „Wir sind ein Start-up. Das heißt, du hast keinen, der dich abfängt. Aber nach und nach merkten wir, dass wir es schaffen, ein Floß zu bauen, das uns tragen kann. Das macht Spaß.“ Das erste Patent wurde angemeldet und die Prototypen häuften sich. Martin holt immer mehr davon aus einem Schrank hervor: der Erste aus einem zerschnitten Flipflop zusammengebastelt, ein Weiterer mit Gelenken aus einem zerbrochenen Zollstock – und sehr viel Panzertape. Davon ist an dem aktuellen Prototyp nichts mehr zu sehen. Dieser wird mittlerweile 3D-gedruckt. Alexander erstellt die Modelle in CAD: „Wir überlegen uns etwas, lassen das dann über Nacht drucken und Sami hat das dann am nächsten Tag bei sich auf dem Schreibtisch, baut es zusammen und testet, ob es auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das spart Zeit – denn das was bei mir am PC funktioniert, kann dann später doch noch mal ganz anders aussehen, wenn man es vor sich hat.“

Kein neuer Jimmy Choo

Bislang wurde viel gebastelt und probiert, da kommt es auch mal vor, dass ein Ingenieur an der Nähmaschine sitzt oder mit einem Skalpell hantiert. Doch eigentlich ist das Ganze ein interdisziplinäres Projekt, denn Design, Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Marketing spielen ebenfalls eine Rolle. Auch den Nachhaltigkeitsaspekt lässt das Team nicht unbeachtet. Martin betont: „Wir stellen Technik her. Und darin sind wir gut.“ Die Forschung soll in den vier Wänden von Heelena geschehen, die Produktion dann extern. „Wir wollen kein Schuhlabel auf den Markt bringen – wir glauben nicht, dass wir der nächste Jimmy Choo oder Karl Lagerfeld sind – wir wollen, dass etablierte Labels unsere Technik in ihre Schuhe integrieren.“

Ingenieure im Selbstversuch

Aktuell gibt es 6.400 Patente auf wandelbare Schuhe, davon beziehen sich 50 Stück auf High Heels. Da kommt die Frage auf, was an Heelena so besonders ist. Die Antwort fällt Martin nicht schwer: „Bei allen 50 anderen wandelbaren High Heels muss man die Absätze zum Tauschen mitschleppen. Unsere Lösung ist das weltweit einzige und patentierte Zwei-in-eins-Konzept.“ Der Absatz lässt sich ganz einfach per Klick aus- und einklappen. Nachdem die Entwickler mit den High Heels durchs Büro gehüpft sind, um zu testen, wo der Schuh Schwachstellen hat, wurde er mittlerweile auch von Frauen in Lauftests in den Straßen Aachens erprobt. Das Fazit: Stabil, simpel und einfach.

Bleibt zu hoffen, dass auch die potentiellen Käuferinnen einen Mehrwert in diesen Schuhen sehen. Martins Anspruch jedenfalls ist hoch: „Ich will, dass es in zehn Jahren keine klassischen High Heels mehr gibt.“ Aber wie auch immer die Geschichte um Heelena endet, eines ist sicher: Das Team hat bisher schon eine Menge gelernt. „Das Schönste ist einfach, das hier alles mitzukriegen. Zwar gibt es auch mal Schwierigkeiten, aber wir lernen daraus und werden besser.“ Seine Erfahrungen möchte Martin nun gerne mit anderen Start-ups im Bereich Textiltechnik teilen, denn: „Gemeinsam kann man sich unterstützen und neue Dinge aufbauen.“