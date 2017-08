„Sie sind ja rassistisch! FDP verpiss dich!“ Wenn wir Literaturstudenten eines in unseren Rhetorikvorlesungen gelernt haben, dann, dass gute Argumentationen so nicht beginnen sollten. Einige wenige Studierende in Bochum an der Ruhr-Universität sahen das in der Diskussion mit Christian Lindner offenbar anders. „Neoliberal = asozial“ und „Nein zu Rassismus“ stand da auf ihren Bannern, die sie im Hörsaal nach oben hielten.

Während der FDP-Chef zum Kontern ansetzte, wurde dann nicht gerade manierlich in den Saal gebrüllt, und das ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht. Gekonnt parierte der Landtagsabgeordnete die Angriffe und mahnte, sich zuerst zu informieren, bevor man gegen etwas demonstriert. Bezeichnend war dann auch, dass die Krawallmacher gar nicht so genau erklären konnten, was es mit den Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer genau auf sich hat. Bevor man sich also eine Meinung bildet, laut „Rassisten“ ruft und an die Gleichberechtigung aller Studierenden appelliert, sollte man sich erst einmal bewusst machen, wen das neue Gesetz eigentlich betrifft. Streicht man nämlich die jungen Menschen aus der Rechnung, die Entwicklungsländern entstammen, Flüchtlinge sowie angehende Studierende aus sozial schwachen Familien, so bleiben von den ursprünglich 86.000 noch 30.000 übrig. Freilich ist es nicht besser mit der geringen Anzahl an Betroffenen zu argumentieren, wenn die Idee an sich schlecht ist; doch es ist nun mal Fakt, dass Studierende aus anderen Ländern mehr Betreuung benötigen, als inländische Immatrikulierte. Und das ist weder erstaunlich, noch schlimm. Trotzdem fordert die zusätzliche Unterstützung dieser Studis eben mehr Geld. Deshalb wäre es auch nur fair, wenn der gesamte Beitrag in die Verbesserung der Lehre gesteckt würde. Doch das ist bisher nicht der Fall und darin sehe ich die eigentliche Problematik. In Baden-Württemberg sieht es aktuell ja so aus, dass von den halbjährlich eingezahlten 1.500 Euro Gebühren nur 300 Euro aktiv in die Unterstützung der Nicht-EU-Ausländer fließen. Somit wirbt die Regierung mit einer Verbesserung der Lehre, doch ein Großteil des Geldes kommt dort zur Zeit noch gar nicht an. Wenn das in den anderen Bundesländern genauso gemacht wird, gibt es wirklich etwas, worüber man sich aufregen könnte. Dann kann man Plakate basteln; und streiten sollte man sich. Nur eben bitte ohne jemandem ständig ins Wort zu fallen. Dann haben wir eine gute Grundlage für eine Diskussion.