Im Rahmen der Diskussion um die geplante Einführung von Studiengebühren für Drittstaatler haben wir mit Prof. Aloys Krieg, Prorektor für Lehre an der RWTH Aachen, gesprochen und nach der Position der Hochschule gefragt.

Prof. Krieg, wieso befürwortet die RWTH die Einführung von Studiengebühren für Drittstaatler?

Prof. Aloys Krieg: „Alle Untersuchungen zeigen, dass ausländische Studierende deutlich mehr Betreuung als inländische Studierende brauchen, um einen Studienabschluss zu erzielen. Deshalb planen wir die Erhebung von Studiengebühren, um gezielt in die Betreuung der ausländischen Studierenden zu investieren und so mehr von ihnen zu einem erfolgreichen Abschluss führen zu können. Diese Studiengebühren spielen, wenn Sie die Lebenshaltungskosten für die Dauer des Studiums berücksichtigen, nur eine untergeordnete Rolle – vor allem, wenn ausländische Studierende durch die intensivere Betreuung ihr Studium in kürzerer Zeit abschließen.“

Nun gibt es in Baden-Württemberg bereits ein ähnliches Modell – hier zahlen Drittstaatler 1.500€ pro Semester, von denen allerdings nur 300€ unmittelbar in die Verbesserung der Betreuungssituation investiert werden. Hinzu kommt, dass die in NRW eingenommenen Studiengebühren auf die einzelnen Hochschulen umgelegt werden sollen, die RWTH Aachen von ihrer überdurchschnittlich hohen Anzahl an internationalen Studierenden also nicht unmittelbar profitieren würde.

Prof. Aloys Krieg: „Das halte ich für kontraproduktiv. Die gesamten Gelder müssen direkt den jeweiligen Hochschulen zukommen, wie es mit den Studiengebühren in NRW bis 2011 bereits der Fall war. Darüber hinaus sollten sie verursachergemäß zugewiesen werden: Hochschulen mit einer höheren Anzahl an ausländischen Studierenden sollten dementsprechend mehr Geld erhalten, weil der Aufwand proportional zur Anzahl der Studierenden wächst, die man zu betreuen hat. Ein Beispiel: In unserem Sprachzentrum geht etwa die Hälfte der Ressourcen in die Deutschausbildung – nur die andere Hälfte wird tatsächlich für den Fremdsprachenerwerb investiert.“

Denken Sie denn, dass sich die geplanten Studiengebühren überhaupt rechnen würden, selbst wenn sie verursachergemäß zugewiesen würden?

Prof. Aloys Krieg: „Man muss natürlich die Verwaltungskosten abziehen. Aber wenn man sieht, wie schlecht die Betreuungssituation in Deutschland ist, dann haben wir an dieser Stelle jedes Geld nötig. Ich hoffe, dass es die gesamten 1.500€ sind, weil man dann natürlich sehr viel mehr umsetzen könnte. Ich halte nichts davon, das Geld zur Haushaltssanierung zu benutzen.“

Uns ist aufgefallen, dass die RWTH als eine der ersten Hochschulen öffentlich ihre Zustimmung zu den Plänen der Landesregierung bekundet hat (AZ/AN, 09.06.17). Wieso war das so?

Prof. Aloys Krieg: „Wir hatten bereits vor einigen Jahren darüber gesprochen, dass es eigentlich ein vernünftiges Modell ist und dass es nicht dem nordrhein-westfälischen Steuerzahler aufgebürdet werden kann, für Studierende aus dem Ausland zu zahlen – wenn, dann muss es eine gesamtdeutsche Aufgabe sein. Hinzu kommt, dass wir nur wenig Angst haben, dass bei uns die Studierendenzahlen plötzlich einbrechen, denn die RWTH bietet eine Hochtechnologieausbildung. Eine solche Ausbildung ist unheimlich interessant, und die bekommen Sie auch nicht an jedem Standort. Daher gehe ich davon aus, dass sich – wenn diese Studiengebühren kommen – auch herumspricht, dass eine intensivere Betreuung geboten wird und dass diese Betreuung die Erfolgsaussichten eines Studiums erhöht.“

Tatsächlich befürchten Vertreterinnen und Vertreter der Studierendenschaft, dass die Attraktivität des Standortes unter den geplanten Studiengebühren leiden könnte.

Prof. Aloys Krieg: „Wir sind auch nicht weit von den Niederlanden entfernt. In den Niederlanden sind die Studiengebühren an der Tagesordnung, und auch dort gibt es kein Problem, ausländische Studierende für ein Studium an den Universitäten zu gewinnen.“

Mit welchen Mitteln möchten Sie die Attraktivität der RWTH Aachen erhalten oder sogar steigern?

Prof. Aloys Krieg: „Wir wollen digitalisierte Formate für die sogenannten Auflagenmodule anbieten – Module, die regelmäßig als Auflagen erteilt werden, sollen nach Möglichkeit in digitalisierter Form vorliegen, sodass Studierende bereits Module abschließen können, bevor sie nach Aachen kommen. Hierdurch wissen sie dann auch, auf welches Niveau der Lehrveranstaltungen sie sich bei uns einstellen müssen. Neben diesen Auflagenmodulen, mit der die Zeit an der RWTH Aachen verkürzt werden soll, wollen wir die Betreuungsrelation verbessern und höhere Erfolgsquoten erreichen, die aktiv kommuniziert werden sollen – damit wollen wir deutlich machen, dass ein Studium in Aachen einen Mehrwert hat. Und schließlich wollen wir die Attraktivität über die Qualität unserer Ausbildung erhalten.“

Der AStA und das SP haben sich bereits gegen die Studiengebühren ausgesprochen und ihre Position damit begründet, dass sie „mit dem Grundsatz der Bildungsgerechtigkeit nicht vereinbar“ seien und „das Grundrecht auf Bildung in Frage“ stellen würden. Zudem seien Studiengebühren für Drittstaatler „rassistisch“. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?

Prof. Aloys Krieg: „Der nordrhein-westfälische Steuerzahler bringt eine Menge Geld auf, damit das Studium in Deutschland gebührenfrei ist. Das können wir aus meiner Sicht nicht für die gesamte Welt leisten. Man muss daher über Refinanzierungsmaßnahmen des Bundes nachdenken – das ist allerdings eine Frage der Politik. Fakt ist, dass an dieser Stelle ein höherer Aufwand entsteht, der nicht zu Lasten der inländischen Studierenden gehen darf, wobei ich hier die Bildungsinländer mit einbeziehe. Es geht hier um eine Verursachergerechtigkeit. Das heißt aber nicht, dass uns Studierende aus dem Ausland nicht willkommen sind. Wir halten ausländische Studierende für eine große Bereicherung an der RWTH und fördern intensiv den Austausch von Studierenden, damit sie während des Studiums die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen. Auf der anderen Seite müssen deutsche Studierende in der Schweiz oder in den Niederlanden auch Studiengebühren zahlen – ich finde es daher nicht verwerflich, wenn wir ebenfalls Studiengebühren erheben. Ich habe großes Verständnis für die Ansichten der Studierenden, und natürlich bleiben wir mit dem AStA im Gespräch. Wir haben unterschiedliche Positionen, das heißt aber, dass wir miteinander reden und versuchen, die andere Seite zu verstehen.“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat darauf hingewiesen, dass viele ausländische Studierende aus einkommensschwächeren Familien stammen und zudem schon hohe Hürden bestehen – etwa durch Arbeitsverbote, fehlende BAföG-Berechtigungen oder Gebühren für Zeugnisübersetzungen. Denken Sie, dass die Bereitschaft ausländischer Studierender sinken wird, nach Baden-Württemberg oder nach Nordrhein-Westfalen zu kommen?

Prof. Aloys Krieg: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Schauen Sie sich die Gebühren in anderen Ländern an – hiernach wäre auch mit diesem Betrag das Studium in Deutschland noch ziemlich preiswert. Auf der anderen Seite bieten wir eine hohe Qualität der Ausbildung an. Zudem verweise ich auf die Möglichkeit, Stipendien – entweder als Entwicklungshilfe oder Wirtschaftsförderung – durch den Bund auszuloben, damit wir an dieser Stelle gezielt fördern können. Studiengebühren sind untrennbar mit Stipendien verbunden, um soziale Härten auszugleichen.

Wie geht es nun weiter?

Prof. Aloys Krieg: „Ich finde die Diskussion richtig und wichtig. Wir müssen nun darauf warten, wie das Gesetz aussehen soll. Die Hochschulen des Landes werden sich erst in naher Zukunft treffen, um eine gemeinsame Haltung abzustimmen – in dem Interview habe ich unsere interne Haltung dargestellt, mit der wir mit den anderen Hochschulen ins Gespräch gehen werden.“

Prof. Krieg, vielen Dank für das interessante Gespräch!