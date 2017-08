Letztes Konzert mit Kazem Abdullah

Das Theater Aachen bietet Studierenden mit dem Studentenabo einen sehr günstigen Zugang zu Kultur. Einmal im Jahr haben Aachener Studierende sogar die Möglichkeit, bei „Einsteins Musicbox“ ein Konzert kostenlos zu hören. Einigen dürfte daher der Name Kazem Abdullah ein Begriff sein, bis dato Generalmusikdirektor des Aachener Sinfonieorchesters. Unter seiner musikalischen Leitung wurden bisher alle Konzerte im Rahmen von „Einsteins Musicbox“ durchgeführt. Entgegen seines ausdrücklichen Wunsches, wird sein Vertrag als Generalmusikdirektor nicht verlängert, obwohl er beim Aachener Publikum durchaus beliebt war und gute Kritiken erntete. Als Grund werden Kommunikationsprobleme angeführt. Am 09. Juli dirigierte Abdullah mit Werken von Schönberg und Mahler sein letztes Sinfoniekonzert in Aachen und setzte so seinem musikalischen Schaffen in Aachen ein mehr als würdiges Ende.

Rückmeldefrist zum WS17/18

Die Rückmeldefrist zum kommenden Wintersemester hat begonnen. Der Studierendenschafts- und Sozialbeitrag beträgt derzeit 257,17 Euro. Wer im nächsten Semester weiter an der RWTH studieren möchte, sollte den Beitrag fristgerecht bis zum 01. September an die Kasse der RWTH Aachen überweisen. Details zu den individuellen Überweisungen können im Campus Office unter „Rückmelden & Bezahlen“ eingesehen werden. Dort findet sich auch der aktuelle Rückmeldestatus. Im Falle einer Verspätung gibt es die Möglichkeit, den Beitrag inklusive einer Verspätungsgebühr von 7,60 Euro nachzureichen. Der Semesterbeitrag beinhaltet das Semesterticket und kommt u.a. dem Studierendenwerk, den Fachschaften und verschiedenen studentischen Eigeninitiativen zugute.

Verteilung von Jodtabletten in Aachen und Umgebung

Mit der immer schärfer werdenden Kritik an den Atommeilern Tihange und Doel wurde in der näheren Vergangenheit immer wieder der Ruf nach der Ausgabe von Jodtabletten laut. Dafür setzten sich Verantwortliche bei der Stadt Aachen auch bei den zuständigen Landesministerien ein. Mittlerweile steht fest, dass eine kostenlose Verteilung von Jodtabletten im Raum Aachen erfolgen kann. Die Verteilung beginnt am 01. September und endet im November. Nähere Informationen werden von Stadt, Städteregion sowie den nächstgelegenen Kreisen kurz vor der Verteilung bekannt gegeben. Meldungen über die Baufälligkeit und Unsicherheit der besagten Reaktoren hatten in der Vergangenheit schwere Kritik und mitunter Protest hervorgerufen. Zuletzt ist am 25. Juni eine Menschenkette von Aachen bis nach Tihange zustande gekommen.