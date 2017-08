Pferde tun im Aachener Juli verschiedenste Dinge: Sie galoppieren, gehen, traben, trippeln, ziehen und zaudern. Eines ist bisher dagegen noch nie passiert: Dass einer unserer überbissigen Gefährten einmal umarmt wurde. Das ist schade, denn wer versteht sich auf das Flüstern mit seinem Reittier gut genug, um beurteilen zu können, dass es mit dem jovialen Patscher auf das Hinterteil schon zufrieden gestellt ist?

Als Erfinder der an sich nicht unsympathischen Disziplin „free-hugs-for-horses“ muss wohl Friedrich Nietzsche gelten, der einen Turiner-Vierbeiner über ein durch den Kutscher erlittenes Unrecht hinwegtrösten wollte. Das war schon in der Zeit, in der er in den Wahnsinn hinüberzugleiten begann. Wobei: Das Urteil der Verrücktheit lohnt nach all den Jahren ein zweites Hinschauen: Sie äußerte sich unter anderem durch das Verfassen und mehr oder weniger wahllose Verschicken sogenannter „Wahnsinnszettel“ à la „Ich lasse eben alle Antisemiten erschiessen ... Dionysos.“ oder „Meine Adresse weiß ich nicht mehr: nehmen wir an, daß sie zunächst der palazzo del Quirinale sein dürfte.“ (er hatte sich zum künftigen König von Italien ernannt): Würden solche Aussagen in den Leserkommentaren von Online-Artikeln sonderlich auffallen? Ganz zu schweigen davon, dass das ungerichtete, ungefilterte, unkontrollierte Verbreiten des eigenen derzeitigen Gemütszustands von knapp der Hälfte der Bevölkerung eines Landes, das an dieser Stelle aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ungenannt bleibt, offenbar als hinreichender Grund gesehen wird, den Verfasser, zwar nicht zum König, aber immerhin, von, zwar nicht Italien, aber oho, zu machen…

Aber um Nietzsche als Twitter-Erfinder sollte es eigentlich gar nicht gehen. Meistens war der ja auch, dem Vernehmen nach, eine eher fiese Möpp. Ganz anders dagegen ein Pferd: Gut gefüttert und gestriegelt, na gut, aber doch erstaunlich aufopferungsvoll, dreht es seine Runden durchs Geviert, Jahr für Jahr. Daher lautet der Aufruf: Reiterinnen und Reiter, drückt eure Pferde – sie haben es gern. Glaubt zumindest eure von keinerlei Sachkenntnis getrübte Kármán.