Studierende aus Nicht-EU-Ländern sollen zahlen: Eine Studiengebühr von 1.500 Euro pro Semester soll nach Aussage der neuen Landesregierung dabei helfen, die Qualität der Lehre an nordrhein-westfälischen Hochschulen zu verbessern. Wir fassen die bisherigen Informationen zusammen und stellen euch die Positionen der Hochschule, der Studierendenvertretung sowie verschiedener Hochschullisten vor. Übrigens: Auf www.karman-ac.de findet ihr ein ausführliches Interview mit Prof. Krieg zur Einstellung der Hochschule.

Noch während ihrer Koalitionsverhandlungen im Juni hatten CDU und FDP bekanntgegeben, auf die Einführung allgemeiner Studiengebühren in NRW verzichten zu wollen. Stattdessen sollen Studiengebühren für Studierende aus sogenannten Drittstaaten erhoben werden, Ausnahmen wird es dem Koalitionsvertrag zufolge für Studierende aus Entwicklungsländern, anerkannte Flüchtlinge und Studierende mit besonderen sozialen Härten geben. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in vollem Umfang zur Verbesserung der Studienbedingungen genutzt werden.

Die RWTH Aachen begrüßt die Pläne der Landesregierung: „Alle Untersuchungen zeigen, dass ausländische Studierende deutlich mehr Betreuung als inländische Studierende brauchen, um einen Studienabschluss zu erzielen“, erklärt Prof. Aloys Krieg, Prorektor für Lehre, im Gespräch mit der Kármán. Dieser Mehraufwand dürfe nicht zu Lasten der inländischen Studierenden gehen, zumal Studienbeiträge im Ausland die Regel seien. „Ich finde es daher nicht verwerflich, wenn wir ebenfalls Studiengebühren erheben“, so Krieg.

Eine gänzlich andere Position vertreten der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) und das Studierendenparlament (SP), die die Studiengebühren als Integrationshemmnis für internationale Studierende betrachten. In einem Positionspapier kritisierte der AStA die Pläne der Landesregierung als „bildungspolitischen Irrweg“, das SP bezeichnete die ungleiche Behandlung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft als „nicht nur unsolidarisch, sondern auch rassistisch“. Sowohl der AStA als auch das SP fürchten um die Attraktivität der RWTH Aachen als Studienort.

Studiengebühren zur Verbesserung der Lehre

Die Hochschule teilt diese Bedenken nicht. Auch mit einem Studienbeitrag sei das Studium in NRW „noch ziemlich preiswert“, urteilt Prof. Krieg. Zudem biete die RWTH Aachen eine attraktive Hochtechnologieausbildung. Zur weiteren Stärkung des Standortes sollen die zusätzlichen Einnahmen in eine Verbesserung der Betreuungssituation für internationale Studierende investiert werden, um mehr von ihnen zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Ebenfalls sind Innovationen in der Lehre vorgesehen: Durch die Digitalisierung bestimmter Auflagenmodule soll nicht nur die Studiendauer verkürzt, sondern zugleich ein erster Eindruck geboten werden, auf welchem Anforderungsniveau die Lehrveranstaltungen stattfinden.

All diese Pläne erfordern jedoch eines: Geld. Dass diese Feststellung alles andere als banal ist, beweist der Blick auf Baden-Württemberg, wo Studiengebühren für Drittstaatler bereits im Mai 2017 beschlossen wurden. Von den 1.500 Euro erhalten die Hochschulen hier lediglich 300 Euro. Ob die Gelder in NRW also tatsächlich „ungeschmälert“ – wie es der Koalitionsvertrag vorsieht – an die Hochschulen gehen werden, bleibt abzuwarten, zumal das baden-württembergische Modell Vorbild für die Studiengebühren in NRW ist. Hinzu kommt, dass die in NRW erhobenen Studiengebühren auf die einzelnen Hochschulen umgelegt werden sollen. Hochschulen mit einer höheren Anzahl an internationalen Studierenden würden dadurch nicht mehr Geld als andere Hochschulen erhalten, obwohl ihr Betreuungsaufwand ein höherer ist. Laut dem ehemaligen AStA-Vorsitzenden Wenzel Wittich sei es daher schwer vorstellbar, dass den Studiengebühren gezielte Maßnahmen folgen werden.

Was sagen die Listen?

Trotz einer verabschiedeten Resolution steht das SP keineswegs geschlossen gegen die Studiengebühren für Drittstaatler. Laut der STUDIUM-Hochschulgruppe würden durch den „vergleichbar bescheidenen Betrag […] große Verbesserungen möglich“. Zudem sei er ein Schritt zu einer gerechteren Lastenverteilung: „[...] [D]ie Grundfinanzierung jedes Studienplatzes wird momentan über Steuern finanziert, die Nicht-EU-Ausländer nicht zahlen. Hier ist aus Gründen der Fairness geboten, dass eine gerechte Beteiligung an den Kosten erfolgt.“ Die Grüne Hochschulgruppe (GHG) wiederum distanziert sich von den Plänen und hofft, „dass sich AStA und SP weiterhin gegen eine Einführung von Studiengebühren gleich welcher Art einsetzen“. Zudem befürchtet sie, „dass mit dem Argument der Verbesserung der Betreuungssituation Tür und Tor geöffnet werden, um Studiengebühren schrittweise für alle einzuführen.“

Die Internationale Liste (IL), die im 66. SP mit einem Sitz vertreten sein wird, positioniert sich ebenfalls gegen Studienbeiträge jeglicher Art. Die Ausgrenzung ausländischer Studierender, die über unzureichende ökonomische Mittel verfügen, sei „ein fataler Fehler und ein Widerspruch zur Willkommenskultur in Zeiten von steigendem Rassismus und Gewalt.“ Eine öffentliche Aufgabe wie Bildung müsse aus Steuermitteln finanziert werden. Die Liste Zufälliger Studierender (LZS), die mit zwei Sitzen am künftigen SP beteiligt sein wird, teilte dagegen mit, die wirtschaftlichen Gründe für die Einführung von Studiengebühren nachvollziehen zu können: Bei vielen Drittstaatlern sei unklar, ob sie nach ihrem Studium in Deutschland bleiben und über die Zahlung von Steuern zur Finanzierung der Hochschule beitragen werden. Dennoch solle man sich dafür einsetzen, „dass diese Mittel auch wieder in Betreuung und Lehre insbesondere von ausländischen Studierenden zurückfließen“, um so „das Bestmögliche“ für die Studierenden herauszuholen. Allgemeine Studiengebühren lehne die LZS ab.*

Wie geht es weiter?

Wie die konkrete Umsetzung der Pläne aussehen wird, ist noch unklar. Auch die nordrhein-westfälischen Hochschulen haben sich noch nicht auf eine einheitliche Linie abgestimmt, auf der sie der neuen Landesregierung begegnen werden. Ob sich die Anzahl der internationalen Studierenden in NRW auf einem ähnlich hohen Rekordniveau halten kann, wie es 2016 der Fall war, wird sich demnach zeigen. Ein nicht unbedeutender Faktor könnte sein, ob die übrigen Bundesländer ebenfalls Studiengebühren für Drittstaatler einführen werden, wie es Christian Lindner (FDP) prognostiziert hat – hiervon könnte abhängen, ob sich Drittstaatler auch noch in Zukunft für ein Studium in NRW entscheiden werden und sich die geplanten Studienbeiträge tatsächlich als „Gebot der Klugheit“ (Lindner) erweisen.

Das vollständige Interview mit Prof. Aloys Krieg findet ihr [ hier ].

* Leider haben uns nicht alle Listen auf unsere Anfrage geantwortet.