Kiez Kini

Das Kiez Kini ist eine klassische Kneipe der alten Schule, die man im Hellen ungern sehen würde, die aber im Dunkeln durch ihren speziellen Charme besticht. Die Bierauswahl ist gut, die Schnappspalette auch und eine Pizzeria, aus der man sich Essen mit herein nehmen kann, ist genau gegenüber. Zudem ist das Kiez Kini zum Fußball gucken ein echter Geheimtipp, da man hier meist noch kurz vorm Spiel einen Platz findet, wenn auf der Ponte schon das letzte Eckchen auf der Fensterbank ausgebucht ist. Wer also eine Kneipe ohne viele Schnörkel sucht, in der man sich gepflogen betrinken kann, ohne durch das Gelächter der am Nebentisch spiel-des-lebens-spielenden Jugendlichen abgelenkt zu werden, ist hier genau richtig.

(Nico Lindstädt)

Sowiso

Das Sowiso ist allein durch seine prominente Lage in der Pontstraße ein guter Ausgangspunkt für Abende, an die man sich später gerne (oder manchmal auch garnicht mehr) erinnert. Neben einer Vielzahl von qualitativ mehr und weniger hochwertigen Steeldartscheiben können hier auch Kicker und Billardtische, deren Platzierung allerdings teilweise eine Herausforderung an die Spieler darstellt, genutzt werden. Die Preise sind moderat, einzig bei anstehenden Champions League-Spielen sollte sich der weniger geneigte Fußball-Liebhaber ein ruhigeres Plätzchen suchen.

(Patrick Halbach)

Die WG, Promenadenstraße

Kleine, gemütliche Studentenkneipe, in der man auf bunt zusammengewürfelten, durchgesessenen Sofas, Sesseln und Ikeastühlen recht günstig trinken und Brettspiele spielen kann. Für einen spontanen Abend genauso geeignet wie für geselliges Zusammensein in kleiner Runde am Geburtstag. Eine Kneipe, in der man – je nach Gusto – Kartenspiele spielt oder sich ein Bier nach dem anderen in den Kopf stellen kann. Oder beides.

(Martin Schmitz)

Domkeller

Nachmittags auf einen Kaffee, abends auf ein Bier – der Domkeller im „Hof“ ist immer eine gute Idee! Auf einem der schönsten Plätze in der Aachener Innenstadt lässt es sich – in leichter Schieflage – bei fast jedem Wetter aushalten und wenn das Wetter partout kein Outdoor-Vergnügen zulässt, lädt auch das Innere dieser alteingesessenen, urigen Kneipe zum Verweilen ein. Preislich zwar keine typische Studentenkneipe, dafür täglich von 10-18 Uhr für fleißige Studierende geöffnet. Mit kostenlosem WLAN und dem Angebot, sein Pausenbrot (oder die Pizza) selbst mitzubringen.

(Sarah Billen)

Papillon

Wer dem Discolärm des Apollos entgehen und lieber einen gemütlichen Abend mit Kommilitonen oder alten Freunden verbringen möchte, der ist im Papillon genau richtig. Als Café, Restaurant und Cocktailbar in einem ist hier für jeden etwas dabei: Ob Kickertisch, ein Drink an der Theke oder einfach ein ruhiges Eckchen zum Plaudern - es ist schwer sich nicht wohlzufühlen. Das besondere Flair kommt vor allem durch die hochgelegene Terrasse mit schönem Ausblick über die Pontstraße zustande.

(Rebecca Zachel)

Guinness House

Wer Whiskey mag, kommt um das Guinness House nicht herum: Mit knapp zweihundert verschiedenen Sorten legt der in direkter Nähe zur Pontstraße zu findende Irish Pub eine beachtliche Auswahl vor. Ihr steht nicht auf Whiskey? Kein Problem, denn das Guinness House bietet noch einiges mehr: Vom gemütlichen Ambiente über die regelmäßigen Auftritte von Live-Bands bis hin zur - zumindest manchmal - sonnigen Dachterrasse lässt der Pub kaum einen Wunsch offen. Kleiner Makel: Zu Essen gibt es hier nur kleinere Snacks. Macht aber nichts, denn dafür gibt es ja die Pontstraße. Und mal ehrlich: In wie vielen anderen Kneipen steht eine britische Telefonzelle?

(Alexander Heit)

Likelike

Das Likelike, benannt nach einer hawaiianischen Königsfamilie, lädt immer dienstags bis samstags zum Feiern ein. Besonders berühmt ist das kleine hawaiianische Lokal für sein Weizenbier. Über 20 Weizensorten, vom klassischen Hellen und Dunklen, bis zu diversen Geschmacksrichtungen wie Ananas und Kirsche, sind im Likelike erhältlich – und das, an den Weizentagen (immer dienstags bis donnerstags), bereits für 2 Euro. Für Weizenmuffel bietet das Likelike klassische Cocktails und Longdrinks zu günstigen Preisen an und auch für Cocktail-Liebhaber gibt es diverse Spezialangebote, die die süßen Erfrischungsgetränke noch unwiderstehlicher machen.

(Chrisi Siller)

Die Bar Cantona

Im Frankenberger Viertel, nicht weit vom Musikbunker entfernt, gibt es seit Oktober 2016 eine gemütliche Bar mit bunt gemusterten Fliesen vorne an der Theke, Holzdielen im hinteren Bereich und bunt gemischten Möbeln: Die Bar Cantona bietet neben alkoholischen Getränken wie zum Beispiel verschiedene Sorten Rum, Bier und Gin auch eine Reihe an Softdrinks, Tees und Kaffeespezialitäten. Außerdem wird Wert auf regionale Produkte gelegt. So stammen zum Beispiel die Kartoffeln für die übrigens leckeren Pommes aus der Region und die Currywurst ist von einem Aachener Metzger.

Die Bar Cantona ist aber nicht nur ein Ort zum Essen und Trinken, sondern auch zum Fußballschauen (hier bitte die Öffnungszeiten beachten, die variieren nämlich, wenn keine Bundesliga ist) oder Feste feiern - für letzteres ist der Gewölbekeller gut geeignet. Regelmäßig werden auch Weinabende oder Konzerte veranstaltet.

(Verena Grouls)