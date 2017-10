Mi., 4.10., 23 Uhr

Zahniparty im Nox

Die Zahnmediziner laden zum Semesterbeginn wieder zur Milchzahn-Zahni-Party ins Nox ein. Auf zwei Floors wird getanzt, bis der Zahnarzt kommt und müde Wortspiele wegbohrt. Abendkasse 7 Euro.

Fr., 6.10., 19.30 Uhr

Die Leiden des jungen Werther

Theater Aachen

Lust auf ein bisschen Kultur zum Semesterbeginn? Das Theater Aachen zeigt im Foyer Die Leiden des jungen Werther nach dem gleichnamigen, heiteren Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe. Studierende zahlen 15,35 Euro im Vorverkauf, auf www.theateraachen.de gibt’s weitere Spieltermine.

So., 8.10., 20.15 Uhr

Tatort im Zuhause

Jeden Sonntag könnt ihr im Zuhause den Tatort auf Großbildleinwand verfolgen und beim Erraten des Täters Preise gewinnen. Eintritt frei.

Di., 31.10., 19 Uhr

Depeche Mode-Party im Nightlife

Seit mehr als 14 Jahren gibt es schon die Depeche Mode-Party im Nightlife, auf der ihr zu Synth-Pop, 80er-Musik und EBM feiern könnt. Jedes Getränk kostet 2 Euro, Eintritt 4 Euro.

Mi., 16.11., 10 - 16 Uhr

Eigenini Infotag

Von 10 bis 16 Uhr stellen sich die Eigeninitiativen vor. Hier könnt ihr verschiedene Gruppen, in denen ihr neben eurem Unialltag mitwirken könnt, direkt treffen. Vor dem Super C und dem Platanenplatz könnt ihr euch über verschiedene Eigeninis informieren.

Wenn nicht anders angegeben: Beginn 20 Uhr in der Aula des Hauptgebäudes, ET 3 €.

Di., 10.10.

Spider-Man: Homecoming (OF)

Thrilled by his experience with the Avengers, Peter returns home, where he lives with his Aunt May, under the watchful eye of his new mentor Tony Stark, Peter tries to fall back into his normal daily routine - distracted by thoughts of proving himself to be more than just your friendly neighborhood Spider-Man - but when the Vulture emerges as a new villain, everything that Peter holds most important will be threatened.

Mi., 11.10.

Animal House

Für alle Erstsemester die perfekte Einführung in die angenehmen Seiten des Studentenlebens: Endlose Partys, grundlose Schlägereien, raffinierte Streiche, wilde Trinkgelage, heiße Musik, große Autos und natürlich geile Studentinnen. Höhere Semester frischen ihre Kenntnisse anhand dieser wilden Komödie über ein US-College der 60er Jahre gerne auf. Ach, wären wir auch an so einem College!

Di., 17.10.

Drachenläufer

Ein Filmdrama über zwei befreundete Jungen aus Afghanistan in den 1970ern. Hassan gehört der diskriminierten Bevölkerungsgruppe der Hazara an, während sein guter Freund Amir den Paschtunen angehört. Trotz guter Freundschaft wird die Beziehung zwischen Amir und Hassan aufgrund von Diskriminierung und Vergewaltigung gestört. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Khaled Hosseini.