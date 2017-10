45.000 Studierende zahlen einen Semesterbeitrag. 41 der Studierenden entscheiden, was mit dem Geld geschieht. Was sich willkürlich anhört, ist tatsächlich eine Errungenschaft: Nicht die Hochschulverwaltung als solche verwaltet die Gelder der Studierenden, die Studierenden können sich selbst organisieren und ihre Interessen gegenüber Hochschule, Stadt etc. wahrnehmen.

In Aachen findet dies, wie an allen nordrhein-westfälischen Hochschulen im Rahmen der sogenannten „Verfassten Studierendenschaft“, vor allem im Studierendenparlament und im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) statt.

Im Prinzip kann man die Studierendenschaft mit einer Gemeinde vergleichen: Das Studierendenparlament ist dann das Gegenstück zum Gemeinderat, der AStA das Gegenstück zum Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung. Das Parlament wird durch alle Studierenden einmal im Jahr gewählt, bei uns an der RWTH in aller Regel Ende Juni. Das Parlament wählt dann die Mitglieder des AStA, die die alltägliche Arbeit der Studierendenschaft gestalten.

260 Euro mal 45.000 Studierende, wofür wird das Geld aus dem Semesterbeitrag denn nun verwendet? Der Beitrag gliedert sich grob in drei Bestandteile – ein Teil ist der Sozialbeitrag des Studierendenwerks (circa 80 Euro), der vor allem die günstigen Mensaessen ermöglicht, ein weiterer Teil ist für das Semesterticket bestimmt (circa 170 Euro). Der kleinste Anteil (knapp 10 Euro) ist für die Arbeit der Organe der Studierendenschaft und einiger von ihr mitfinanzierten Einrichtungen (etwa das Hochschulradio, zwei Kindertagesstätten oder auch die Zeitung, die ihr gerade lest) bestimmt.

Grundsätzliche Entscheidungen trifft immer das Studierendenparlament. Dazu gehört unter anderem der Beschluss von Satzung und Ordnungen, der jährliche Beschluss des Haushaltsplanes oder auch die finanzielle Förderung studentischer Initiativen. In diesem Amtsjahr ist Einiges zu tun: Auf der ersten Sitzung im Juli hat das Studierendenparlament bereits den Weg frei gemacht für die Einführung eines elektronischen Semestertickets, voraussichtlich im Herbst wird dann auch über die neuen Vertragskonditionen zum Semesterticket, die vom AStA ausgehandelt werden, abgestimmt.

Alles langweilig? Dann an dieser Stelle auf Wiedersehen bis zum nächsten Juni, dann ist wieder Wahlwoche und es gilt vom Stimmrecht Gebrauch zu machen. Gibt auch gratis Kugelschreiber.

Hört sich doch ganz spannend an? Es gibt da dieses eine Problem, was euch schon länger nervt? Dann braucht ihr nicht bis Juni zu warten!

Die Sitzungen des Parlaments sind öffentlich und finden in der Vorlesungszeit in der Regel alle vier Wochen mittwochabends ab 19.30 Uhr im Theatersaal über der Mensa Academica statt, die nächste am 11. Oktober. Zudem wird ein Livestream geschaltet, den ihr unter anderem dann auf unserer Facebook-Seite findet. Antrags- und Rederecht haben alle Mitglieder der Studierendenschaft und nicht nur gewählte Parlamentsmitglieder. Wer also eine gute Idee (oder auch Fragen zu unserer Arbeit) hat: Immer nur her damit!

(geschrieben von Felix Engelhardt und Phillipp Schulz, stellv. Parlamentspräsident und Parlamentspräsident)