Das Hochschulsportzentrum der RWTH Aachen (HSZ) macht sich seit jeher zur Aufgabe, einen sportlichen Ausgleich zum Alltag der Studierenden zu ermöglichen. Auch in der dunkler werdenden Jahreszeit heißt es, am Ball zu bleiben und Fitness, Wohlbefinden und Ausdauer weiterhin im Blick zu behalten.

Mit über 90 verschiedenen am HSZ angebotenen Sportarten und der über 1000 Quadratmeter großen Trainingsfläche des RWTH GYM sollte für jeden das Passende dabei sein. Egal, ob Angebote im Kampf- oder Tanzsport sowie im Entspannungs- und Gesundheitsbereich, die Vielfalt ist riesig. Somit wird nicht nur für die notwendige Abwechslung zum Studienalltag, sondern auch für das Knüpfen neuer Kontakte und das Sammeln unvergesslicher Erfahrungen gesorgt.

Pistengaudi garantiert

Neben dem abwechslungsreichen Sportangebot geht mit dem Start des Wintersemesters auch die Zeit des Schnee- und Wintersports am HSZ und damit eine Serie an Events wieder los! So können Wintersportfans nicht nur an Exkursionen in diverse Skigebiete in Österreich und der Schweiz teilnehmen, sondern sich auch bei den beiden Snow Events in der nahegelegenen Skihalle „Snowworld“ in Landgraaf austoben. Sowohl Ski- und Snowboardeinsteiger als auch Fortgeschrittene haben hierbei die Chance, an ihrer Technik zu feilen und gleichzeitig ein bisschen Hüttengaudi mitzunehmen. Wem dafür noch die nötige Winterausrüstung fehlt, kann sich auf der Skibörse am 11. November in der Sporthalle Königshügel das ein oder andere Schnäppchen sichern.

Wer dem Schnee das Eis vorzieht, ist beim Eishockey Uni-Cup um die ThyssenKrupp-Trophy genau richtig: wenn am 7. Dezember die Teams der Fakultäten Maschinenbau, Elektrotechnik und Medizin kostümiert in wilden Kämpfen dem Puck hinterherjagen, verwandelt sich die Eissporthalle am Tivoli in einen brodelnden Hexenkessel!

Auch viele andere Events fernab von Schnee und Eis erwarten die Studierenden im Wintersemester:

Leichtes Spiel am 12. November 2017

Galaball presented by Sparkasse Aachen am 25. November 2017

Hochschulsportshow am 6. Februar 2018

RWTH HALLENFUSSBALL CUP powered by BBBank am 17. März 2018

Wie kann ich mitmachen?

Alle Informationen rund um das Angebot des HSZ sowie zur Kursanmeldung findet Ihr online auf www.rwth-aachen.de/hsz. Weitere Details erfahrt Ihr außerdem am Service Point des HSZ in der Mies-van-der-Rohe-Straße 3.