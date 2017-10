So, liebe Kinder, nun seid ihr also hier, sorgsam von Mutti herausgeputzt für den großen Tag, die Fingernägel sauber wie, sagen wir, ein Brautkleid nach der Behandlung durch eine wirklich ausgezeichnete Reinigung nach diesem Malheur mit dem Rotwein, den Kragen am Matrosenanzug gestärkt, den Ranzen… wie? Die Schulzeit wurde nur um ein Jahr gekürzt? Doch schon volljährig die meisten, hm… Gut, aber es kommt euch schon an sich so vor, als wäret ihr erst neulich eingeschult worden, nicht wahr? Und wie kann das eigentlich sein, nachdem die Geschichtsstunden bei Herrn Jannowitz pro Stück schon mindestens ein halbes dutzend Jahre gedauert haben?

Gewöhnung ist ein Einschlafen oder doch ein Mattwerden des Zeitsinnes, und wenn die Jugendjahre langsam erlebt werden, das spätere Leben aber immer hurtiger abläuft und hineilt, so muß auch das auf Gewöhnung beruhen. Wir wissen wohl, daß die Einschaltung von Um- und Neugewöhnung das einzige Mittel ist, unser Leben zu halten, unseren Zeitsinn aufzufrischen, eine Verjüngung, Verstärkung, Verlangsamung unseres Zeiterlebnisses und damit die Erneuerung unseres Lebensgefühls überhaupt zu erzielen. Dies ist der Zweck des Orts- und Luftwechsels, der Badereise, die Erholsamkeit der Abwechslung und der Episode.

Wir wünschen euch in diesem Sinne eine angenehme Zeit in Bad Aachen. Und gestehen hernach freimütig ein, den vergangenen Abschnitt aus dem „Zauberberg“ kopiert zu haben. Das geschah natürlich aus besten pädagogischen Absichten, denn Kinder, pardon: Erwachsene, merkt euch dreierlei: „Hurtig“ ist ein sehr schönes Wort. Zweitens hat Thomas Mann selber seitenlang abgeschrieben. Wir haben das, drittens, nur ein wenig stümperhaft imitiert (voll meta übrigens, vom Abschreiber abschreiben, wie? Ob man einen Nobelpreis bekommt, wenn man das „Transzendentes Abschreiben“ nennt? Wenn ja, wofür?), damit ihr euch erinnert: Zitate immer kennzeichnen! Sonst endet ihr irgendwann ohne Brille und Brillante und mit Wohlstandsbauch in den USA. Und das wollen wir doch nicht, gell?