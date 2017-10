studiert Technikkommunikation/Informatik und ist seit etwa dreieinhalb Jahren dabei. Trotz seines Jahres in Norwegen hat er weiter für die Kármán geschrieben, die es ihm hoffentlich irgendwann mal in Aktienanteilen (oder so) danken wird. Schreibt eigentlich über alles, was ihm so vor die Flinte kommt.

Kurz zu Beginn: was ihr in der Hand haltet ist die neueste Ausgabe der Kármán – der studentischen Zeitung an der RWTH. Seit Oktober 2004 erscheint sie während der Vorlesungszeit in der Regel alle 14 Tage, eine Ausgabe umfasst dabei vier Seiten. Getragen wird die Zeitung vom gemeinnützigen Verein Kármán Hochschulzeitung e.V. Ein großer Teil unserer Zeitung wird von der Studierendenschaft, also auch von euch, finanziert: jedes Semester bekommen wir pro eingeschriebenem Studenten oder eingeschriebener Studentin fünf Cent. Das heißt vor allem, dass wir unabhängig von Gruppen, Parteien oder Unternehmen über Ereignisse in und um die Uni berichten können.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.