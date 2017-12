Für uns ist Weihnachten eine Abfolge von Traditionen. Kekse backen, Geschenke kaufen und am Heiligen Abend Raclette oder Fondue essen. Auch jedes Jahr dieselben Filme zu schauen, gehört zu unseren klassischen Traditionen dazu. Sei es „Stirb Langsam“, „Verrückte Weihnachten“ oder „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Aber ein Film sticht heraus. Es geht um den womöglich besten Weihnachtsfilm aller Zeiten: „Love Actually“. (Keine Widerrede, schreibt eure eigene Rezension.)

Die Prämisse von „Love Actually“ ist schnell erklärt. Episodenartig erzählt der Film von mehreren Protagonisten und ihren Schicksalen in der Vorweihnachtszeit. Sie alle haben ihre eigenen Wünsche und Probleme, sind aber dennoch miteinander verwoben. Bei der Handlung und den Protagonisten wird es komplizierter:

Die ersten, die wir kennenlernen, sind der frisch gewählte Premierminister Englands David (Hugh Grant) und seine Sekretärin Nathalie. David verliebt sich in Nathalie und probiert, zwischen Regieren und Staatsempfängen seiner Sekretärin näher zu kommen.

Die selbe Geschichte erleben wir zwischen Jamie (Colin Firth) und seiner portugiesische Haushaltshilfe Aurelia. Nur steht hier die altbekannte Sprachbarriere zwischen ihnen.

Eine klassische Dreiecksgeschichte entspinnt sich zwischen Julia (Keira Knightley), Peter und seinem besten Freund Mark. Während Julia und Peter heiraten, hadert Mark insgeheim mit seiner Liebe zu Julia.

Des Weiteren sind da noch der trauernde Witwer Daniel (Liam Neeson) und sein Stiefsohn Sam. Um eine emotionale Bindung zu ihm aufzubauen, hilft Daniel Sam dabei, seine erste große Liebe zu finden. Nebenher beginnt Daniel eine neue Beziehung mit Claudia Schiffer. Nicht umsonst rühmt sich der Film damit, die Verworrenheit des Lebens zu reflektieren.

Eine weitere Dreiecksgeschichte entspannt sich zwischen Henry (Alan Rickman), Karen und Mia (Heike Makatsch). Henry fühlt sich zu der jüngeren Mia hingezogen und setzt mit einem heißen Flirt während der Weihnachtsfeier seine lange Ehe mit Karen auf das Spiel.

Nicht zu vergessen sind John (Martin Freeman) und Judy, die sich am Set eines Pornodrehs ineinander verlieben.

Zuletzt ist da Colin, dessen ganze Handlung im Film darin besteht, nach Amerika zu fliegen und seine Jungfräulichkeit an willige Amerikanerinnen zu verlieren.

Wer jetzt noch den Überblick besitzt, hat den Film bestimmt nicht das erste Mal gesehen. Aber bei der Vielzahl von Charakteren ist es ein Leichtes, einen Charakter zu finden, der einem sympathisch wirkt. Es wird jedoch noch komplexer: Game-of-Thrones-esque sind die Charaktere miteinander verknüpft. Ein Beispiel: Daniel ist mit Karen befreundet. Karens Ehemann Henry flirtet mit Mia, die wiederum mit Mark befreundet ist. Der britische Premier David, auf der Suche nach dem Hause seiner Sekretärin, stolpert ebenfalls über Mia, welche ihm dann den entscheidenden Tipp gibt. Durch die Verknüpfungen untereinander wird man das ein oder andere Mal überrascht.

Aber wie es sich für eine gute Rezension gehört, schauen wir uns erst einmal die schlechten Seiten des Filmes an. „Love Actually“ ist eine klassische RomCom. Es geht um Romantik, Beziehung, Treue und all die anderen idealisierten Vorstellungen, die wir von Liebe haben. Der Film ist zuckersüßer Kitsch, man bekommt Karies, während man das Treiben betrachtet. Wenn man den Film auf einen Inhalt herunterbrechen müsste, wäre der Kerngedanke: „Sex“. Und wenn man ganz ehrlich ist, stellt die Stardichte dieses Filmes eine große Verschwendung an Talent dar.

Auf der positiven Seite könnte man jetzt den genialen Szenenschnitt oder die komplexen Zusammenhänge der Charakter kommentieren. Man könnte sich auch darüber freuen, Liam Neeson in einem Film zu sehen, der keine Action beinhaltet, oder über ein Wiedersehen mit Alan Rickman. Aber im Grunde geht es nicht um die handwerkliche Kunst oder schauspielerische Leistung, die den Film zum besten Weihnachtsfilm machen.

Denn wir gucken Weihnachtsfilme nicht, weil sie besonders gut sind, sondern weil sie uns das schenken, was wir an Weihnachten am meisten brauchen. Durch die Konstanz der immer wiederkehrenden Filme geben sie uns ein Gefühl der Geborgenheit in Zeiten von Veränderung. Sie geben uns einen Moment der Ruhe im Weihnachtsstress, wenn wir uns um den Fernseher versammeln. So auch Love Actually: Der Film bringt uns zum Lächeln, er lässt uns sentimental werden und am Ende tatsächlich ein wenig an die Liebe glauben.

Auch wenn es viele Weihnachtsfilme gibt, ist „Love Actually“, trotz seiner Makel, einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten.