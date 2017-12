Leningrad im Winter 1942 war nicht unbedingt ein gemütlicher Ort. Der Hunger nagte an den Bewohnern der Stadt, die von deutschen Soldaten eingekesselt war, ganz zu schweigen von der Kälte, die sich auch durch die dickste Kleidung fraß. Der 17-jährige Lew wurde von Soldaten aufgegriffen, als er einem toten deutschen Offizier das Messer klauen wollte – Plünderern droht die Todesstrafe. Doch statt hingerichtet zu werden, wird er am nächsten Morgen Kolja vorgestellt, einem Deserteur der Roten Armee. Gemeinsam sollen sie innerhalb weniger Tage ein dutzend Eier für die Hochzeitstorte eines Geheimdienstlers auftreiben. Und das in einer Stadt, in der seit Wochen “Lebkuchen” aus Buchrücken gegessen werden, um den schlimmsten Hunger zu stillen.

Auf ihrer Suche trifft das ungleiche Paar auf hilfsbereite Soldaten und hungernde Studenten, auf grausame Nazi-Offiziere und Kinderprostituierte. Diese Mischung ist es auch, was Stadt der Diebe so besonders macht. David Benioff erzählt eine Abenteuergeschichte, die die Schrecken des zweiten Weltkriegs eindrucksvoll näherbringt. Der Hunger und die Kälte nagen nicht nur an den Protagonisten, sondern auch auch am Leser, selbst wenn der während des Lesens mit Tee und Plätzchen unter einer Decke liegt. Doch trotz des erbarmungslosen Winters und der grausigen Anblicke, die sich den beiden oft bieten, gibt es immer wieder Momente, in denen Kolja und Lew vergessen, dass sie sich in einem konstanten Kampf um ihr Leben befinden. Auf ihrer beschwerlichen Reise wird das ungleiche Gespann langsam zu Freunden, und das überraschenderweise nicht so klischeebehaftet wie dieser Satz es vermuten lassen könnte. Der schüchterne Lew fasst immer mehr Vertrauen zum draufgängerischen Kolja, auch wenn er oft von dessen Verhalten genervt ist. Das geschieht aber langsam genug, um überzeugend zu wirken.

Witze über das Erwachsenwerden und grausame Deutsche sind nur wenige Seiten voneinander entfernt

Für Zartbesaitete ist das Buch allerdings nichts. An einigen Stellen erzählt Benioff sehr detailliert von Kannibalen oder russischen Hunden, die mit Maschinengewehren regelrecht hingerichtet wurden – hier merkt man, dass er auch Co-Autor bei Serien wie Game of Thrones ist. Anders als in vielen Thrillern, die sich gegenseitig mit immer blutigeren Morden zu übertrumpfen wollen scheinen, tragen diese Szenen aber immer zur Geschichte oder zur Charakterentwicklung bei. Wenn selbst der sonst immer zu Scherzen aufgelegte Kolja betreten schweigt, bekommt man auch als unbeteiligter Leser ein mulmiges Bauchgefühl. Aber gerade diese Mischung aus Abenteuerroman und Kriegsbericht ist es, was Stadt der Diebe zu einem so lebendigen Buch macht und einen die Zeit beim Lesen vergessen lässt.