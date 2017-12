Mo. & Di., 11. & 12.12.17, 20 Uhr

NightWash

Franz Aachen

Für diejenigen, die jetzt schon genervt von dem ganzen Vorweihnachtsgedüdel sind, denen bietet das Franz eine gute Alternative. Der „Comedy-Waschsalon“ NightWash schaut nämlich dort vorbei! Neben bekannten Stars aus der Comedy-Branche erhalten dort auch Nachwuchskünstler die Chance, dem Publikum ein Lachen zu entlocken. Wer jetzt Lust bekommen hat, sollte sich allerdings schnell ein Ticket zum Preis von 17,25€ sichern, denn diese werden schnell vergriffen sein.

So., 17.12.17, 18 Uhr

„Sinfoniekonzert Extra 2 - Weihnachtskonzert“

Eurogress Aachen

Du denkst, Sonntage sind total langweilig, weil man nichts machen kann? Nicht im Eurogress Aachen! Unter dem Motto „WEIHNACHTSKONZERT - THE CRACKED NUTCRACKER“ erweckt das Sinfonieorchester des Theater Aachens für einen Abend unserer Kindheit wieder zum Leben. Für 15€ Studententarif (je nach Platzwahl auch mehr) entführt das Orchester uns für eine Nacht in die Welt der Märchen vom Nussknacker und dem bösen Mäusekönig. Tickets können unter www.bitly.com/extra-2 oder an der Theaterkasse des Stadttheaters erworben werden.

Mi., 20.12.17, 20 Uhr

Filmstudio der RWTH: Weihnachtsüberraschungsfilm

Aula der RWTH

Wird es Santa Claus? Wird es Kevin allein zu Hause? Oder etwa doch die Weihnachtsgeschichte? Wie in jedem Jahr präsentiert das Filmstudio der RWTH auch dieses Jahr wieder einen klassischen Weihnachtsfilm. Wer sich also bei freiem Eintritt überraschen lassen will, was das Filmstudio so aus seinem Archiv gekramt hat, der sollte also auf jeden Fall mal vorbeischauen!

So., 31.12.17, 14 Uhr

Aachener Sylvesterlauf

Aachen Markt

Wer noch vor dem neuen Jahr etwas Winterspeck abtrainieren will, der sollte beim Aachener Sylvesterlauf mitmachen! Anmelden kann man sich unter www.bitly.com/sylvesterlauf. Aber nicht nur Läufer sind gerne gesehen, auch motivierte Anfeurer können sich die Stunden bis Mitternacht so vertreiben.

So., 31.12.17, 22 Uhr

Silvesterparty

Kingz Corner

Das Kingz Corner bietet auch dieses Jahr wieder an, auf etwas andere Art ins neue Jahr zu tanzen. Unter dem Motto „Silvester Warehouse Rave“ können alle die nicht so auf die Charts oder 90’s Musik abfahren auf House, Techno oder vielen mehr von verschiedensten DJs so richtig abdancen. Nebenbei werden allen Partygästen übrigens die ganze Nacht übe freie Süßigkeiten bereitgestellt! Karten im Vorverkauf kosten 10€ und können bei Four Colors erworben werden. Die Abendkasse beläuft sich auf 15€.