Wer bei dem Begriff „Blasorchester“ instinktiv geistig abschaltet und im Begriff ist, die Zeitung wieder beiseite zu legen, wird sich in den eröffnenden Worten des Dirigenten Tobias Haußig wiederfinden und dezent ertappt fühlen. „Wir Blasorchester haben in der öffentlichen Wahrnehmung ein Problem. Wenn man das Wort 'Blasorchester,' oder schlimmer noch 'Blaskapelle' in den Mund nimmt, verbinden die Meisten das nicht gerade mit Modernität“, eröffnete er den zweistündigen Konzertabend. Um der öffentlichen Unterschätzung des Potentials der Blasmusik entgegenzuwirken, setzt Haußig auf junge Komponisten und vor Energie strotzende, atonale Kompositionen. Auf Wagners Huldigungsmarsch folgt die exklusive Uraufführung eines solchen modernen Stückes, welches eigens für die Philharmonie komponiert wurde. In der Neukomposition „Energy Transformation“ verarbeitet der 23-jährige Komponist Nik Bohnenberger Einflüsse aus Berlin und schichtet kunstvoll atonale Stimmen zu einem atmosphärischen Klanggebilde auf, das ebenso gut in einen actiongeladenen Horrorfilm wie in die Aula des Hauptgebäudes zu passen scheint. „Ich bin davon weggekommen, narrativ erlebbare Musik zu schreiben, Musik über die man große Worte verlieren kann. Im Endeffekt geht es um das Erleben“, konstatiert der gebürtige Luxemburger und zeigt anschaulich, dass große Worte dem Erlebnis zumindest in der Musik, kaum nahe kommen können.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.