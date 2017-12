Die Qual der Wahl: Printen gibt es in einer Vielzahl an Variationen mit Schokolade und Nüssen. (Foto: Nobis Aachen)

Mit Printen ist es wie mit Lakritz: Die einen lieben sie, die anderen eben nicht. Vor allem in der Weihnachtszeit werden sie wieder in den Supermärkten angeboten. Beim Bäcker kann man sie jedoch das ganze Jahr über kaufen. Es gibt sie in allen möglichen Formen: Im Sommer, wenn das CHIO in der Soers stattfindet, gibt es spezielle Printen, die zum Thema Pferd passen. Aber was ist eigentlich genau dieses lebkuchenartige Gebäck, wofür Aachen bekannt ist? Passend zur Weihnachtszeit haben wir uns mal näher mit der Printe befasst, um sie vor allem den Neu-Aachenern vorzustellen.

Um die Herkunft der Printe ranken sich verschiedene Theorien. Eine hat, typisch für die Kaiserstadt, mit dem Teufel zu tun. Während des großen Stadtbrands von 1656 litten die Aachener unter einer Hungersnot. Ein Bäcker erinnerte sich jedoch an das einheimische Lieblingsgebäck des Kaiser Karl, das dem Kaiser gegen sein Magenzwicken geholfen haben soll, erzählt uns Heiner Nobis von der Bäckerei Nobis Printen in unserem Interview. Doch das Rezept dafür hatte der Kaiser mit in sein Grab genommen und niemand erinnerte sich an die Zutaten. Ein junger Lehrling hatte schließlich die Idee, das Grab aufzusuchen. Nur der Teufel wusste jedoch genau, wo es sich befand. Doch der Teufel wollte im Gegenzug den Schlüssel zur Schatzkammer haben. Kaiser Karl, der zwar nun in seiner Ruhe gestört war, freute sich aber, den Aachenern helfen zu können.

Mit dem Rezept konnten die Aachener Bäcker nun die Printen backen und schon bald erreichten sie eine Bekanntheit, die über die Stadtgrenzen hinaus reichte.

Und der Teufel? Der bekam statt des Schlüssels ein Blech voll mit duftenden Printen überreicht. Der Geruch war so betörend, dass er nicht nur die leckeren Printen verspeiste, sondern das Blech gleich mit. Das löste solche Bauchschmerzen aus, dass er sich in sein Reich zurückzog.

Vom Gebildbrot zur Printe

Eine weitaus plausiblere Geschichte hat mit dem belgischen Gebildbrot zu tun. Bronzegießer aus Belgien hatten das Gebäck vor über 350 Jahren mit nach Aachen gebracht und sofort waren die Aachener angetan. Von der Form erinnerte dieses Brot an Spekulatius. Es wurde in Holzformen hergestellt. Der Name “Printe” stammt dabei von “prenten”, also Drücken, ab.

Das, was wir heute als Printe kennen, haben mir Napoleon und der Kontinentalsperre zu verdanken. Dadurch mussten die Bäcker auf unter anderem Zuckerrübensirup statt Rohrzucker zurückgreifen, was den Teig zäh machte. Diese Idee stammte angeblich von Henry Lambertz, einem damaligen Bäckermeister. Durch den zähen Teig ließen sich die Printen besser formen, was wiederum für den Verkauf und Versand besser geeignet war.

Pilger nahmen Printen in Form von Heiligenbildern mit, die sich dank der neuen Rezeptur gut für eine lange Reise eigneten und zudem lange haltbar waren. Und auch heute reisen Printen noch um die ganze Welt. Vor 60 Jahren erfand Nobis die sogenannte Exportholzkiste, die den sicheren Versand garantierte. So erreicht die Printe Ziele wie Brasilien und Japan. Aber es soll auch schon eine solche Kiste in eine Kapelle auf einer griechischen Insel gesichtet worden sein, erinnert sich Heiner Nobis.

Kaum verändertes Rezept und immer noch beliebt

Die Zutaten für das bekannte Gebäck haben sich in den knapp 400 Jahren seit ihrer Erfindung kaum geändert, abgesehen von dem Austausch des Zuckers und den Backtriebmitteln, die es damals noch nicht gab. Neben Kandis- und Farinzucker sowie dem Zuckerrübensirup enthalten Printen Mehl und diverse orientalische Gewürze, unter anderem Koriander und Zimt. Somit sind Printen sogar für Veganer geeignet, abgesehen von den hellen Schokoladenprinten.

Wer schon mal Printen gegessen hat, der wird festgestellt haben, dass es weiche und harte gibt. Herr Nobis hat uns erklärt, was bei der Herstellung dafür sorgt, dass die Printe weich werden. Die gebackenen Printen kommen in eine Klimakammer mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Der Zucker sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit in der Printe bleibt, was wiederum das Gebäck weich werden lässt. Zum Schluss versiegelt Schokolade das ganze.

Wer jetzt Lust bekommen hat, dem empfehlen wir die Schokolade-Nuss-Printe, wobei auch die vielen weiteren Sorten nicht zu verachten sind.