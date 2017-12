Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der Welt, noch vor sechzehn Jahren herrschte dort Bürgerkrieg. Obwohl sich das Land langsam erholt, sind Armut und vor allem Krankheiten weiterhin ein sehr großes Problem. Die Hauptursachen für die meisten Krankheiten sind schlechte Trinkwasserqualität und Hygiene. Die Initiative Ingenieure ohne Grenzen versucht nun, dem entgegenzuwirken und hat ein großes Sanitärprojekt in dem kleinen Dorf Makali geplant, im Zentrum Sierra Leones.

Mehrere Jahre dauerte die Planung des Sanitärprojekts der AG Sierra Leone und soll nun in naher Zukunft in dem Dorf Makali, zusammen mit der Partnerorganisation MADAM umgesetzt werden. An einer Schule des Dorfes ist der Bau neuer, sogenannter Trockentrenntoiletten geplant. Diese haben das Ziel, Kot und Urin zu trennen, die dann als Dünger in der Landwirtschaft weiterverwendet werden können. An der Schule sind bisher nur einfache Grubenlatrinen vorhanden, die sehr heruntergekommen und unhygienisch sind. Durch das Versickern der Ausscheidungen im Boden, wird das Grundwasser verunreinigt und es kommt zu Krankheiten wie Durchfall oder Cholera.

Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Um dieses Problem zu bekämpfen, sind drei Studenten der Initiative nach Makali gefahren, um vor Ort ihr Projekt vorzustellen. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern erarbeiteten sie ein Konzept, welches primär auf eine einfache Konstruktion mit kostengünstigen Materialien wert legt. Weitere wichtige Aspekte des Projektes sind außerdem die Errichtung von Handwaschanlagen und Hygieneaufklärung. Hier wird zum Beispiel den Kindern spielerisch gezeigt, wie man sich richtig die Hände wäscht, oder welches Wasser zum Trinken geeignet ist. Die Mitglieder der Initiative hoffen, dass sich so das Konzept der Trockentrenntoilette verbreitet und somit auch die Trinkwasserqualität nicht nur in Makali, sondern auch in der Region um das Dorf nachhaltig verbessert werden kann. Um sich ein Bild von dem Projekt machen zu können, wurde ein Modell dieser Toilette im Gemeinschaftsgarten „Hirschgrün“ in Aachen erbaut. Am 2. Dezember fand ein Richtfest statt, bei dem noch einmal das gesamte Projekt vorgestellt wurde. Für weitere Informationen rund um das Projekt: www.bit.ly/iogkamali.