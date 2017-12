Eine überdimensionierte Netzstrumpfhose über der Fassade des Audimax – nicht das Werk des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude, die 1995 den Deutschen Bundestag verhüllten, sondern eine Maßnahme zum Schutz von Fußgängern. Denn das Hörsaalgebäude an der Wüllnerstraße bröckelt, und das im wahrsten Sinne des Wortes: Schon im vergangenen Jahr berichtete die Aachener Zeitung, dass Baugerüste nötig seien, „damit Passanten nicht von Steinen erschlagen werden“ (AZ, 23.05.2016). Dass das Problem noch viel weiter zurückreicht, verdeutlicht ein Blick ins Jahr 2009, in dem die Kármán-Zeitung – damals stolze vier Jahre alt – den schlechten Zustand des Audimax beklagte. Die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten, so hieß es, seien angesichts des Dauerbetriebs nicht durchführbar. 2013 dann ein Hoffnungsschimmer: Nach Fertigstellung des C.A.R.L. könne man, so die stellvertretende Niederlassungsleiterin des BLB in der Aachener Zeitung, das Audimax außer Betrieb nehmen und endlich sanieren (AZ, 04.04.2013).

Doch auch heute, lange nach der Eröffnung des neuen Hörsaalzentrums, scheint man auf das Audimax nicht verzichten zu können – nach der Rückgabe des Kármán-Auditoriums offenbar mehr als je zuvor. Tatsächlich würden durch die Schließung des Audimax rund 2000 Hörsaalplätze verloren gehen, weitere 2000 Plätze fehlen durch den Ausfall des Kármán-Auditoriums. Das neue C.A.R.L. kann dagegen „nur“ 3500 Studierende in seinen Hörsälen beherbergen. Demgegenüber würde sich bei einer Schließung des Audimax an der Anzahl der Hörsäle nichts ändern, denn sowohl das C.A.R.L. als auch der Verbund von Kármán-Auditorium und Audimax kommen insgesamt auf jeweils elf Hörsäle. Bei den Seminarräumen fällt die Bilanz sogar positiv aus: Hier bietet das C.A.R.L. mit 640 Plätzen über einhundert Plätze mehr als die anderen beiden Hörsaalgebäude zusammen.

Eine vorübergehende Schließung des Audimax scheint demnach nicht unmöglich zu sein, auch, wenn dies sicherlich einen erheblichen logistischen Aufwand erfordern würde. Dass man die Mauern „nicht mal eben aufreißen“ kann, ist klar, doch auch der Denkmalschutz des Gebäudes ändert nichts an der Notwendigkeit einer Sanierung. Im Gegenteil: Das entsprechende Gesetz enthält sogar die ausdrückliche Aufforderung, denkmalgeschützte Bauwerke zu erhalten. Bereits vor diesem Hintergrund ist die Renovierung also dringend geboten, schließlich handelt es sich um eines der ikonischsten Gebäude der RWTH überhaupt. Dass ein solches notdürftig mit Netzen verhangen wird, während in das neue C.A.R.L. gleich mehrere hundert Millionen Euro investiert wurden, darf durchaus verwundern.