Wenn Verkehrswege benannt werden, geht es häufig ungerecht und unlogisch zu. Nach dem alten Antidemokraten Bismarck werden immer noch Alleen benannt, während sich Horst Schimanski, immerhin ein Mann aus dem Volk, mit einer kurzen Gasse in Duisburg-Ruhrort begnügen muss. Er wird es verkraften können – er existiert schließlich nicht.

Fiktive Personen sind hart im Nehmen, besonders wenn sie sich jahrelang durch die Kneipen des westlichen Ruhrgebiets geprügelt haben. Und eine Gasse ist besser als nichts. Wie aber verhält es sich mit jenen, die aufgrund ihres Namens die eigene Straße schon im Kindesalter vom handgeschriebenen Wunschzettel an das Leben haben streichen müssen? Ein ehemaliger RWTH-Rektor etwa hieß Wilhelm Fucks. Er selbst wird es in seiner eher anglophob geprägten Jugendzeit nur geahnt haben, welches Kicherpotential sein Nachname birgt. Wir Nachgeborenen hingegen wissen, dass es in Aachen je eine Wüllner-, Röntgen- und, kaum begreiflich, sogar eine Intzestraße gibt, Fucks diese Ehre hingegen nicht zuteil wurde – und das nur, weil vermutlich einer seiner Vorfahren in einem plötzlichen Verlangen nach Eindeutigkeit in der Aussprache ein h gegen ein k tauschte.

Später erfand der theoretische Physiker Fucks – mutmaßlich aus Rache an seinen Ahnen - im Zuge fröhlicher Kompetenzüberschreitung die quantitative Linguistik, grob gesagt die Lehre von der der Sprache innewohnenden Statistik. Nun wäre die Behauptung verfehlt, der Zweck dieser Disziplin wäre es, Gedichtinterpretationen von einem Computerprogramm errechnen zu lassen. Trotzdem liegt die Vermutung nah, dass auch eine Absprache unter politisch engagierten Deutschlehrern die Fucksstraße weiterhin verhindert.