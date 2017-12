VVK-Start für das Schrittmacher-Festival

Am 06. Dezember startet der Vorverkauf für das 23. Tanz-Festival in Aachen und Heerlen. Von Februar bis März dreht sich alles um internationalen zeitgenössischen Tanz. Zu bewundern gibt es Produktionen aus England, Kanada und Mexiko sowie Choreografien aus Frankreich, den Niederlanden, Israel, Marokko, Belgien, China und den USA. Abgerundet wird das Festival mit Workshops, Ausstellungen und Filmen, die zur Reflexion und zum aktiven Austausch dienen.

Highly Cited Researchers 2017

Aus der HCR-Datenbank, die jährlich die meist zitiertesten Wissenschaftler aufführt, wurden drei Professoren der RWTH aufgenommen. Mit dabei ist Joost van Dongen, der am Lehrstuhl für molekulare Biologie der Frage nachgeht, wie Pflanzen ihre Umgebung wahrnehmen und Informationen in biochemische und physiologische Antworten umsetzen. Björn Usadel forscht am Lehrstuhl für Botanik am Aufbau von Zellwänden als nachwachsende Ressource sowie an der Entwicklung von bioinformatischen Methoden in der Pflanzenforschung. Magnus Rueping spezialisiert sich auf die Organo- und Metallkatalyse, die Synthese von Naturstoffen und Analoga sowie auf Photo- und Durchfluss-Chemie.

Erstes International Railway Symposium

Vor kurzem wurde das Forschungszentrum für Schienenverkehr RCR von den Fakultäten des Bauingenieurwesens, der Elektrotechnik und des Maschinenwesens ins Leben gerufen. Vom 28. November bis 30. November findet an der RWTH das erste IRSA statt, bei dem an die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 15 Ländern erwartet werden. Zentrale Themen in den rund 50 Fachvorträgen sind aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung im Schienenverkehr, die Reduzierung von CO2-Emissionen, neue Ideen im Bereich der Leistungselektronik sowie innovative Leichtbau-Methoden.